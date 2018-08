Tudorel Toader, despre OUG pe revizuirea sentinţelor: Discuţia continuă. Vom vedea să nu intrăm în coliziune cu decizia CCR

"Ministrul Justiţiei, vrea nu vrea, trebuie să respecte exigenţele constituţionale statului de drept. (...) Ministrul trebuie să aibă grijă ca cel ce este vinovat să suporte consecinţele legii, dar cel ce nu este vinovat să nu aibă riscul unei condamnări nedrepte, pe protocoale, pe interceptări ilegale. Eu ştiu ce se vorbeşte în spaţiul public. Iau şi eu act de spusele altora, spuse care sunt din perspective şi motivaţii, cunoştinţe diferite. (...) CCR spunea - eram şi eu acolo la momentul respectiv - că nu poţi să înfiinţezi o nouă cale de atac de reformare împotriva unei hotărâri judecătoreşti care deja a rămas definitivă. Noi trebuie să vedem dacă suntem în această ipoteză. Discuţia va continua, vor fi clarificările necesare juridice constituţionale, vom vedea să nu intrăm în coliziune cu decizia Curţii Constituţionale. (...) Dacă identificăm o nouă dimensiune, care să nu inte în coliziune cu cele precedente, da, putem continua”, a declarat ministrul Justiţiei, la România TV.

Despre delegările procurorilor



"Parerea mea este aceea ca noi am inceput să aflam adevarul celor petrecute în DNA, dar prin extrapolare si la DIICOT, şi la Ministerul Public. Cred ca este bine sa aflam adevarul, e necesar sa aflam cauzele celor petrecute ca sa stim ce masuri sa luam pentru a reveni la normalitatea fireasca intr-un stat de drept, care respecta drepturile omului. Mi se pare nefiresc sa ai delegat un procuror care sa nu indeplineasca conditiile legale şi sa ii dai pe mana viata unor semeni. Avem delegati pe functie de executie procurori, delegati pe functie de conducere. DIICOT a retras delegarea la doi procurori si i-a trimis inapoi. Am hotarat cu totii ca in perioada imediat urmatoare cele trei structuri sa publice posturile vacante de executie/conducere. Sa le publice sa le sitm pe toate şi imediat sa declansam procedurile legale pentru ocuparea posturilor vacante in conditiile legii".

Ministrul Justiţiei a amintit care sunt cerinţele pentru funcţia de procuror şef al DNA. "Fac si eu apel la toti cei care doresc si indeplinesc abilitati manageriale sa se inscrie. Trebuie sa indeplineasca cerintele legii de la vechime, sa aiba un program managerial bun, sa fie atasati de drepturile omului. Cel care va fi desemnat pentru a fi sef la DNA nu trebuie sa il recomande cineva anume. Trebuie sa il recomande caracterul sau, experienta pe care o are, atasamentul fata de valorile constitutionale, nu trebuie sa fi beneficiat de delegari sau promovari preferentiale".