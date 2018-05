Toader: Ministerul Justiţiei propune eliminarea din Codul de procedură penală a reglementărilor privind Camera preliminară

"Personal, când eram judecător la Curte am participat la pronunţarea multor decizii de neconstituţionalitate privind reglementarea instituţiei numită Camera preliminară. Camera preliminară creează multe incompatibilităţi, care sub multe aspecte a fost declarată neconstituţională şi care nu şi-a atins scopul reglementării de scurtare a procesului penal, ci dimpotrivă, de prelungire a soluţionării respectivei cauze. În concluzie, ceea ce vă vom trimite în scris la Codul de procedura penală va fi de eliminare, de abrogare a reglementărilor privind Camera preliminară", a afirmat Toader, miercuri, în Comisia specială parlamentară privind legile Justiţiei.



El consideră necesară modificarea Codurilor penale şi a anunţat că Ministerul Justiţiei a transmis Parlamentului observaţiile privind modificarea Codului penal în acord cu deciziile CCR, urmând ca în următoarele zile să fie transmise observaţiile pentru Codurile de procedură penală şi civilă.



"La nivel de Minister al Justiţiei, considerăm şi noi că este necesară evaluarea acestor Coduri şi modificarea lor sub anumite aspecte. Ştim cu toţi că MJ a transmis prin Guvern şi către dumneavoastră proiecte de lege pentru modificarea Codurilor în acord cu deciziile CCR, cu directiva, de exemplu, privind confiscarea extinsă, respectiv prezumţia de nevinovăţie. Ne aflăm în faţa unor proiecte de lege care integrează, pe de-o parte, ceea ce a transmis MJ, pe de altă parte, iniţiativele pe care dumneavoastră le aveţi sau au ajuns la dumneavoastră. Considerăm necesară modificarea respectivelor Coduri. Am transmis către dumneavoastră observaţiile noastre privind Codul penal. În zilele următoare vom transmite şi privind Codul de procedură penală, procedură civilă", a precizat Toader.



Comisia specială parlamentară pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul Justiţiei începe miercuri dezbaterile generale asupra modificărilor Codurilor penale.



Potrivit ordinii de zi a lucărilor comisiei, miercuri, vor avea loc dezbaterile generale asupra iniţiativelor legislative de modificare a Legii 286/2009 privind Codul penal, Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală şi Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă.



În urmă cu două săptămâni, membrii comisiei au decis ca cele trei iniţiative legislative pentru modificarea codurilor depuse la Biroul permanent al Senatului să fie supuse dezbaterilor. S-a dat termen două săptămâni pentru ca toţi cei care doresc să depună amendamente să poată face acest lucru.



Urmează să fie invitaţi la dezbateri reprezentanţi ai CSM - Secţia de judecători şi Secţia de procurori, ai Ministerului Justiţiei, ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ai Parchetului General, ai Asociaţiei Magistraţilor, ai Uniunii Naţionale a Judecătorilor, ai Forumului Judecătorilor, ai asociaţiilor procurorilor, Uniunii Naţionale a Barourilor şi reprezentanţi ai mediului academic.