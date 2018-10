Toate coletele cu explozibili par să fie trimise de o singură persoană

Miller şi oficialităţi din cadrul poliţiei federale (FBI) au anunţat, într-o conferinţă de presă, că toate dispozitvele par să fie bombe rudimentare improvizate cu ajutorul unor ţevi. Dispozitivul de la New York era negru şi avea fire, au precizat ei.



Miller a declarat că totul a început luni seara, cu dispozitivul trimis lui Soros. Anchetatorii consideră dispozitivele un fel de tipar, au declarat ei, precizând că nu s-a operat vreo arestare. Nicio persoană nu a fost rănită de aceste dispozitive, au subliniat ei, informează news.ro.



Guvernatorul democrat al statului New York, Andrew Cuomo, a declarat în această conferinţă de presă că nu ar fi surprins dacă s-ar găsi şi alte dispozitive. El a anunţat că un asemenea dispozitiv a fost trimis la biroul său. ”Un dispozitiv a fost trimis la biroul meu de la New York”, a declarat guvernatorul democrat, citat de AFP, în faţa imobilului CNN, care a primit un dispozitiv exploziv miercuri dimineaţa (ora locală).

Comandantul Poliţiei din New York a James O’Neill a declarat la rândul său că pachetul trimis la sediul CNN de la New York conţinea ceea ce părea a fi un exploziv şi un plic în interiorul căruia se afla un praf alb. Într-o conferinţă de presă la Time Warner Center, în cartierul Manhattan, O’Neill a promis că autorii vor fi aduşi în faţa justiţiei, potrivit news.ro



Miller a precizat că substanţa respectivă este analizată pentru a se stabili dacă este periculoasă. ”Nu le vom permite acestor brute de terorişti să ne schimbe modul de viaţă”, a declarat Cuomo.



Pe de altă parte, fostul secretar de stat american Hillary Clinton, fosta candidată democrată înfrântă în alegerile prezidenţiale din 2016 - vizată miercuri de un colet suspect ”potenţial exploziv” a declarat că Statele Unite se confruntă cu o ”perioadă perturbatoare”.



Secret Service a anunţat că pachetul trimis la locuinţa familiei Clinton în statul New York a fost identificat ca fiind un dispozitiv exploziv în cadrul unor controale de rutină.