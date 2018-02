Tocană de gogonele

Se curata ceapa, se toaca julien si se pune la prajit. Cand isi schimba putin culoarea, se adauga morcovul tocat si celelalte legume tocate si se lasa sa se patrunda la foc potrivit. Se adauga sare, oregano si se fierbe totul la foc, mic. Cand sunt fierte, se pun in borcane, se sigileaza si se dau la cuptor, pentru circa 20 minute, apoi se opreste focul si se lasa sa se raceasca in cuptor, dupa care se poate servi sau se poate pune in camara, pentru iarna. Eu consum acest deliciu in zilele de post.

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI