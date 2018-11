Tomac: Am văzut rectificarea bugetară propusă de MFP. Executivul demonstrează încă o dată că este incapabil să guverneze

"Românii trebuie să ştie că la Palatul Victoria avem o gaşcă de iresponsabili, care demonstrează pe zi ce trece că nu sunt capabili să ia decizii în numele României. Am văzut rectificarea bugetară propusă de Ministerul Finanţelor şi am rămas profund şocat, pentru că domnul Dragnea, cel care ne tot vorbea prin studiourile de televiziune că, dacă nu îşi va atinge obiectivele din programul 'Îndrăzneşte să crezi', va pleca - sper să plece, pentru că o demonstrează pe zi ce trece Executivul pe care îl girează că este incapabil să guverneze - a propus la rectificare reducerea cu 1,2 miliarde de lei de la Ministerul Transporturilor. Oamenii ăştia nu că nu sunt capabili să construiască autostrăzi cu bani de la UE, dar demonstrează că nu sunt capabili să construiască nici cu bani din bugetul de stat. (...) Faptul că nu sunt în stare să atragă cei peste 10 miliarde de euro pe care îi avem destinaţi de la UE pentru construirea de autostrăzi şi drumuri şi, mai nou, taie bani de la Ministerul Transporturilor destinaţi infrastructurii arată că aceşti oameni nu mai au nimic în comun cu priorităţile României. Sigur că într-un Guvern de analfabeţi nu puteau rămâne neatacate educaţia, cercetarea, cultura, de la care se mai taie vreo 600 de milioane de lei", a spus Tomac, la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că "la fel de alarmant" este faptul că şi de la Ministerul Fondurilor Europene sunt tăiaţi 165 de milioane de lei, bani destinaţi contribuţiei la proiecte cu finanţare externă.



"Asistăm la această crimă în ceea ce priveşte resursele ţării. (...) A existat un Pact naţional pentru Educaţie, în care toate forţele politice şi-au asumat că vom cheltui peste 6% din PIB pentru învăţământ, dar la ora actuală avem un PIB de sub 3% de resurse alocate pentru învăţământ şi iată că mai taie şi la această rectificare. Deci nu vom avea nici autostrăzi, nu se vor construi sau repara nici şcoli în perioada următoare şi în An Centenar vedem că se taie bani de la Cultură fără a se oferi o minimă perspectivă celor care creează în această ţară. Este un buget prin care se demonstrează încă o dată că aceşti oameni sunt incapabili să guverneze şi să construiască ceva pentru ţară", a mai afirmat Tomac.