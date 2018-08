Tomac: Îi cerem ministrului de Interne să plece de îndată din funcţia de membru al Guvernului

"Am asistat în urmă cu puţine clipe la o minciună cum este rar să vezi în spaţiul public, spusă de un oficial guvernamental. Ministrul de Interne ne spune că pe 10 august celula de comandă a Jandarmeriei era coordonată de către un procuror militar, lucru ilegal. Nu se poate întâmpla aşa ceva, fapt confirmat de către Parchetul Militar imediat. Pentru această minciună, ministrul de Interne trebuie să plece imediat din funcţie. Îi cerem ministrului de Interne să plece de îndată din funcţia de membru al Guvernului, pentru că o asemenea minciună nu poate fi tolerată niciun minut", a declarat Tomac într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului, conform Agerpres.



El a adăugat că pe 10 august au ieşit în stradă români care fie au venit din străinătate, fie au vrut să fie solidari cu un miting anunţat a fi paşnic de către românii din diaspora.



"Piaţa Victoriei a fost plină în mai multe rânduri de către cetăţeni revoltaţi de atitudinea PSD. (...) Ceea ce s-a întâmplat însă în acea seară poate fi numită o mineriadă a diasporei. Avem câteva elemente care ne cutremură când ne gândim cât de departe poate merge politicul în a discredita un eveniment. Avem toată convingerea că în spatele provocatorilor se află PSD. Este inacceptabil să vrei să compromiţi un eveniment care avea o încărcătură simbolică unică, pentru că în anul Centenar românii care au plecat peste hotare au venit să îşi exprime nemulţumirea faţă de Guvern. De ce prim-ministrul a ales să plece exact în această perioadă din ţară? Cui serveşte ca provocatorii să vină să intre în conflict cu jandarmii, iar mai apoi jandarmii să agreseze populaţia nevinovată? Instituţiile statului au la ora actuală logistica necesară pentru a identifica orice fir de păr care exista în Piaţa Victoriei la acea oră", a menţionat acesta.



Marţi, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat că întreaga coordonare a intervenţiei jandarmilor în Piaţa Victoriei din seara de 10 august s-a desfăşurat sub supravegherea unui procuror militar.



Pe de altă parte, prim-procurorul Parchetului Militar Bucureşti, Ionel Corbu, a spus că la protest nu a fost prezent niciun procuror militar în centrul de comandă al Jandarmeriei şi, mai mult, "sub nicio formă" nu trebuia să participe.



În replică, Jandarmeria a susţinut că un procuror de la Parchetul Militar Bucureşti, locotenent colonel Bogdan Pîrlog, s-a autosesizat în legătură cu evenimentele din Piaţa Victoriei şi a fost prezent vineri în punctul de comandă şi în zona dispozitivelor alături de reprezentanţii Jandarmeriei, ai Poliţiei şi ai autorităţilor publice centrale şi locale.