Toni Greblă, reacţie după ce Sebastian Ghiţă l-a acuzat pe Florian Coldea că a fabricat dosarul fostului judecător CCR

Toni Greblă a precizat că DNA şi SRI au dorit să "disciplineze" activitatea Curţii Constituţională.

"Dupa parerea mea numai Curtea Constitutionala a fost una din tintele principale si numai s-a profitat de declaratia aceea halucinanta, si Coldea a profitat de declaratia aceasta a lui Maior, dar tinta principala a fost Curtea Constitutionala, activitatea ei, si faptul ca SRI, DNA au dorit atunci ca activitatea Curtii sa fie 'disciplinata' si sa devina si ea mai ascultatoare fata de institutiile de forta. Probabil au sperat ca vor gasi ceva grav in activitatea unui judecator al CCR care sa justifice o asemenea interventie brutala in activitate Curtii in perioada in care Curtea se pronunta asupra a trei legi pe care SRI-ul si DNA-ul le considrau esentiale pt activitatea lor, si ma refer la cele trei legi cunoscute de legile Big Brother. Ca sa poti sa retii un judecator al Curtii trebuia sa existe o fapta grava care sa justifice o asemenea masura, si negasindu-se nimic, atunci Coldea si Kovesi au hotarat ca un exemplu poate fi dat prin ridicarea mea de la hotelul unde locuiam. Spre nenorocul lor nu au gasit nimic in activitatea mea, astfel ca din 22 ianuarie 2015 cand m-au ridicat si m-au dus la DNA, cand presa si noi toti am fost socati, mai toata lumea a inceput sa inteleaga ca nu are nimic de-a face activitatea mea, cu ridicarea si indepartarea mea de la Curte", a declarat Toni Greblă, la România TV.

Sebastian Ghiţă a relatat în interviul acordat lui Ion Cristoiu şi difuzat la România TV despre cum a ajuns Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, să îi "pregătească" demisia lui George Maior, fost director SRI, înscenând dosarul judecătorului CCR Toni Greblă.

Sebastian Ghiţă susţine că la baza demisiei lui George Maior din fruntea SRI ar fi fost Florian Coldea, care i-ar fi fabricat dosarul lui Toni Greblă.

"I-am spus lui Coldea direct. Eu cred că tocmai ţi-ai zburat directorul de serviciu. Şi cred că ai făcut-o intenţionat. Şi pe mine nu mă păcăleşti. Că nu se poate să nu ştie nimeni din serviciu de faptul că preşedintele îl cheamă pe director şi îi cere demisia. Le spunem altora că preşedintele nu a ştiut nimic şi tu, Coldea, nu ai ştiut nimic şi Maior s-a dus la preşedinte fără să ştie nimic, luat de la bilanţul MAI-ului. Nu, eu cred că, cu toată prietenia, punându-se la dispoziţia Cotrocenilor să vină la SRI, eu cred că, stârnindu-se acea dezbatere în societate şi văzând interviul lui Maior, în mintea lui Florian Coldea a apărut această oportunitate", a precizat Ghiţă.

