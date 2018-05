Top 10 calităţi pe care o femeie le caută la un partener

1. O face sa se simta frumoasa

O femeie care se simte frumoasa este o femeie fericita. Fa-i un compliment cand nu se simte bine, cand e obosita sau suparata de la serviciu. Urmasele Evei isi dau toatasilinta sa arate bine, sa fie cele mai frumoase in ochii partenerilor lor, iar daca stradania lor este si apreciata, atunci lucrurile vor merge din bine in si mai bine.

2. O incurajeaza

Un barbat care ii inspira unei femei dorinta de a fi mai buna, de a se perfectiona din toate punctele de vedere poate fi considerat partenerul ideal. Ea va aprecia faptul ca el se gandeste la binele ei, la bunastarea ei, si va avea grija sa-l tina aproape pentru mult timp.

3. Se ingrijeste

Femeile vor aprecia intotdeauna un barbat care are grija de felul in care arata, de modul in care vorbeste. Un barbat care urmeaza diferite cursuri de perfectionare, care doreste sa fie din ce in ce mai bun, este pe placul oricarei femei.

4. O respecta

Respectul este cheia unei relatii. Daca ii oferi respect, va vrea sa fie mereu in compania ta. Daca esti si putin curtenitor, ii aduci mici cadouri, atentii, ai punctat in plus.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.