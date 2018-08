Top 10 cele mai bune sfaturi despre sex

Sfatul despre sex #1 Nu renuntati la lenjeria intima

Mai tineti minte anii de liceu? Atunci va stabiliserati anumite reguli pana unde erau permise atingerile: sub tricou, peste lenjeria intima etc. Ei bine, adolescentii stiu ei ce stiu. Poate fi o tortura placuta sa va jucati in timp ce inca aveti lenjeria pe voi si atingand doar tesatura. Astfel anticipatia creste si, cand intr-un final, renuntati la haine contactul va fi mult mai intes si excitant.

Sfatul despre sex #2: Femeile iubesc sa se mangaie

Femeile care iubesc sexul se simt confortabil cand este vorba de masturbare. Este modul in care descopera cum reactioneaza, ce le place si cum pot ajunge la orgasm repede sau mai incet in functie de cum se simt. Cum cele mai multe dintre femei nu ating orgasmul in timpul actului sexual, acelora care nu le este teama sa se mangaie isi controleaza destinul erotic: stiu ca pot ajunge la climax cand doresc ceea ce le face sa fie increzatoare si relaxate.

