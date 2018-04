Top 10 cele mai mari plângeri pe care terapeuţii de sex le aud des

Iata cele mai comune probleme pe care cuplurile le aduc in cabinetele lor, precum si ce au ele de spus despre ele.

Nu pot avea orgasm pe calea obisnuita

„Femeile care vin in biroul meu imi spun ca si-ar dori sa ajunga la orgasm in timpul partidelor de sex. Cu toate acestea, clitorisul si nu vaginul este centrul sexualitatii ei si locul in care se gasesc o multime de terminatii nervoase. De fapt, doar 15-20% dintre femei ajung sa aiba orgasm in timpul penetrarii si acestora le trebuie stimulat clitorisul manual pentru a ajunge acolo. Eu recomand doua pozitii care stimuleaza punctul G: fie femeia deasupra la un unghi de 45 de grade, fie femeia pe spate, pe o suprafata relativ stabila cu picioarele incolacite in jurul mijlocului partenerului", spune Laurie Watson, terapeut sexual.

Avem dorinte sexuale diferite

„Una dintre cele mai intalnite probleme despre care aud este ceea ce terapeuti de cuplu numesc discrepanta a dorintelor: unul dintre parteneri vrea mai mult sex intr-o maniera cat mai erotica. La inceputul relatiei, libidoul mai ridicat mentine energia erotica si in mariaj ceea ce este amuzant si sexy. Insa dupa o vreme, daca esti jumatatea cuplului cu un apetit sexual mai scazut te-ai putea simti enervat si chiar manipulat sa ai un partener care vrea intotdeauna sa faca amor in vreme ce tu nu ai chef. Uneori, pentru ca sexul nu este prea grozav; insa daca sunteti dispusi sa cautati tipul de sex pe care amandoi il vreti poti imbunatati performanta si erotismul vietii voastre sexuale. Alteori, tensiunea si frustrarea din relatie se rasfrange si asupra amorului. Daca acesta este motivul atunci adevarul este ca poate fi complicat sa treci peste resentimente si sa functionati bine in pat. Insa o discutie despre ce va deranjeaza va poate apropia si, chiar, aprinde din nou pasiunea in cuplu", Tammy Nelson, sexolog si autorul volumului Getting the Sex You Want.

Am o problema legata de performanta sexuala

„Cand un barbat se afla intr-o relatie cele mai intalnite probleme legate de sex cu care se confrunta sunt ejacularea precoce si disfunctii erectile. In ambele cazuri, barbatii dezvolta o anxietate care ii poate determina sa evite sexul si intimitatea. Femeile ai caror parteneri se confrunta cu disfunctiile erectile s-ar putea simti nesigure crezand ca nu le mai considera atragatoare ori nu le mai doresc. Pentru a depasi anxietatea legata de performanta, barbatii ar trebui sa se concentreze pe corpurile si placerea lor si sa fie mai putin ingrijorati in legatura cu partenerele lor. Invata sa te focusezi pe placere, relaxeaza-ti corpul, respira si permite-ti sa te bucuri de experienta alaturi de jumatatea ta. Daca esti femeie si iubitul tau se confrunta cu astfel de probleme este esential sa nu iei nimic persoanal si sa fii gentil cu el. Partenerele intelegatoare care nu cer ca jumatatile lor sa functioneze intotdeauna perfect au cele mai mari sanse sa rezolve astfel de probleme", spune Danielle Harel medic.

