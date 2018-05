Top 10 motive să mergi în insula Rodos din Grecia

Cand iubesti Grecia si atmosfera ei unica, este dificil sa alegi intre multitudinea de destinatii pe care aceasta tara mediteraneeana, parca desprinsa direct din rai, ti le ofera.

Insula Rodos este una din optiunile cele mai fericite, datorita diversitatii de motive pentru care o vacanta in insorita insula ti le ofera.

Rodos este cea mai mare insula din grupul de insule Dodecanese si se afla in Marea Egee, de fapt este chiar la intersectia dintre Marea Egee si Marea Mediterana. Aceasta unire a celor doua mari poate fi vazuta atat din nordul insulei cat si din sudul sau.

Insula are peste 115.000 locuitori, cei mai multi aflandu-se in capitala insulei, orasul Rodos si are peste 220 km de coasta.

Iata 10 motive pentru care Rodos Grecia este o alegere ideala pentru vacanta familiei tale:

1. Rodos este patrimoniu UNESCO si gazduieste una din cele sapte minuni ale lumii

In Rodos poti avea oportunitatea sa vezi monumente grecesti célèbre, cum ar fi orasul vechi medieval Rodos care iti taie rasuflarea si care este patrimoniu UNESCO si celebrele acropole din Lindos (al doilea acropole cel mai vizitat din Grecia, dupa cele din Atena!). La acestea se adauga multe atractii cultural istorice care fac Rodosul celebru si care ofera unei vacante si altceva decat celebele bai de soare si de mare.

O mare atractie a insulei este vizitarea locului celei de-a saptea minuni a lumii, Colosul din Rodos. Multi turisti vin special sa vada urmele Colosului din Rodos, loc unde acum se afla intrarea in portul Mandraki, punct de mare importanta comerciala pentru comertul maritim din Marile Egee si Mediterana.

Colosul din Rodos a fost o statuie a lui Helios, zeu grecesc, realizata in anul 280 inaintea erei noastre. A fost ridicata pentru a sarbatori victoria Rodosului impotriva Ciprului. Inainte de distrugerea sa in cutremurul din anul 226 inaintea erei noastre, Colosul din Rodos avea peste 30 metri inaltime, fiind una din cele mai inalte constructii din lumea antica. Astazi, in acel loc unde exista Colosul sunt simbolizate doar urmele celor doua talpi ale celebrei minuni antice.

2. Clima

Rodos este, statistic, cel mai insorit loc din Grecia, cu cele mai bune conditii climatice pentru o vacanta perfecta. Temperatura permite bai de mare incepand de la mijlocul lunii aprilie pana in luna octombrie inclusiv, an de an.

3. Siguranta si curatenie

Insula Rodos este o destinatie ce ofera siguranta si securitate turistilor. Aici nu s-au experimentat crime sau alte intamplari care sa puna in pericol viata persoanelor. Chiar si pentru femei singure, siguranta nu ridica probleme in Rodos.

Totodata, orasul Rodos este foarte verde si curat, cu multe parcuri cu copaci vechi maiestuosi ce iti taie rasuflarea. Curatenia este intretinuta zilnic, fiind o preocupare prioritara a oficialitatilor orasului, cu atat mai mult cu cat insula este una din preferatele francezilor, germanilor, italienilor si austriecilor.

