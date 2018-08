Top 10 pozitii ideale pentru un penis de dimensiuni mai mici

Astfel, site-ul Sofeminine.co.uk propune un top 10 cele mai bune pozitii sexuale pentru un penis de dimensiuni mai mici.



1. Pe la spate



Pozitia aceasta este una dintre cele mai eficiente cand vine vorba de orgasm. Este ideala, mai ales cand vorbim despre un penis de dimeniuni mai mici, fiindca poate stimula punctul G, care nu se afla la mare departare de intrarea in vagin. In plus, da o senzatie de control total barbatului si poate "stoarce" tot ce se poate de la centimetri din dotare.



2. Pozitia caine



Ambii parteneri stau in genunchi, iar el o penetreaza pe la spate, in timp ce o cuprinde, tinand-o de sani. Pare doar o variatie a pozitiei "pe la spate", insa spre deosebire de prima, in aceasta pozitie si partenera are un rol important, deoarece trebuie sa impinga si ea, ajutand miscarile partenerului.



