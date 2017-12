Top 11 activităţi de făcut în cuplu care pot conduce la sex

Site-ul Menshealth.com propune top 11 activitati pe care oricine le poate face pentru a spori intimitatea in cuplu.

1. Impreuna la shopping

Ia-l cu tine si lasa-l pe el sa aleaga hainele. Barbatii nu urasc shoppingul din cauza ideii de cheltuit bani aiurea, ci pentru ca se plictisesc si n-au ce face. Lucrurile se schimba daca la fiecare 5 minute iubita se dezbraca in fata lor, proband tot felul de haine.

2. Dezbracati-va

... si jucati-va impreuna, turnati pe voi bauturi mentolate, apoi suflati – senzatia de excitare va va cuprinde pe amandoi. Cumparati articole sexuale de pe un site specializat, apoi cumparati impreuna tot felul de alimente adjuvante intr-o partida de sex: frisca, miere, ciocolata etc.

3. Dansati

Transformati un dans banal intr-un dans cu tente sexuale, ca in Dirty Dancing. Puteti dansa "exotic" atat acasa, cat si intr-un club. Eventual, pe sub lenjeria intima, poti purta un mic vibrator, de tip inel, care... sa-si faca efectul in timpul dansului.

4. Iesiti la masa in oras

Si stabiliti un joc. Exemplu: pe toata durata cinei nu aveti voie sa vorbiti decat despre fantezii sexuale. E ceva foarte erotic in a fi intr-un loc public si a discuta despre sex. Alegeti un desert cremos si hraniti-va reciproc cu o singura lingurita.

