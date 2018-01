Top 20 alimente interzise în timpul sarcinii. Ce să NU mănânci când eşti gravidă

Iata o colectie a celor mai importante 20 de alimente interzise in timpul sarcinii realizata pentru tine de Sfatulparintilor.ro:

Alimente interzise in timpul sarcinii: Branzeturi rafinate

Poti sa mananci parmezan gratinat pe paste dar nu pune gura pe sosul pe baza de branza. Sosurile acestea sunt facute din lapte nepasteurizat care pot fi mediu prielnic pentru bacteria listeria ce poate fi nu doar periculoasa dar poate pune in pericol viata ta si a copilului. Este bine sa eviti branzeturile: Brie, Camembert, feta, blue cheese. Daca mananci in oras, evita mancarurile cu sosuri de acest tip (de ex paste sau pizza quarto formaggi ori muschi de vita cu sos de branza).

Carnea nepreparata termic suficient

Trebuie sa mananci orice friptura doar daca este foarte bine prajita. Evita burgerii, nu stii daca sunt gatiti bine termic. Insuficienta preparare termica a carnii poate duce la toxoplasmoza si la dezvoltarea unei largi varietati de bacterii. Cand mananci in oras, trebuie sa ceri sa ti se aduca friptura fierbinte si profund preparata.

Atentie la sucul proaspat de fructe

Sucurile proaspat stoarse la restaurante, baruri sau in diverse gospodarii nu au cum sa fie pasteurizate ca sa te fereasca de bacterii precum salmonella sau E. coli. In unele supermarketuri se vand sucuri proaspat stoarse in sticlute de plastic. Aceeasi problema, gravidele trebuie sa le evite si sa consume doar sucurile pasteurizate cum sunt cele in cutii si pe care scrie 100% fruct (macar sa te alegi cu ceva mai sanatos, nu cu 50% apa si zahar si restul pulpa de fructe si coloranti).

Sayonara, Sushi

Daca esti fan sushi, trebuie sa te abtii 9 luni de la aceasta delicatesa. Desi mancarea pe baza de peste si fructe de mare este o sursa buna de proteine, totusi fructele de mare crude pot fi o sursa de paraziti si bacterii foarte periculoase. Femeile insarcinate trebuie sa manance numai peste sau fructe de mare foarte bine preparate termic.

Aluat pentru fursecuri

Cand coci fursecuri, poate esti tentata sa gusti putin din aluat in timp ce il prepari, sa ii vezi consistenta sau cat e de dulce. Nu este o idee buna intrucat acea coca contine ou crud. Chiar si doar o mica muscatura te poate pune la risc mare. Statistic se estimeaza ca 1 din 20.000 oua contine bacteria salmonella. Ca sa nu ai probleme, rezista tentatiei de a gusta din orice aluat nepreparat sau din orice umplutura pe baza de oua crude.

