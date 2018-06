TOP 25 filme de familie pe care sa le vezi. Ai ce invata din ele si tu, si copiii tai!

Nu doar ca astfel va strageti impreuna in sufragerie si veti petrece o seara grozava impreuna insa este dovedit stiintific ca peliculele au abilitatea de a-i influenta pe cei mici. Imediat dupa ce s-a terminat poti incepe o discutie cu copiii tai: „Crezi ca a fost greu pentru X (personajul principal din film) sa ia decizia corecta desi prietenii lui procedau exact pe dos?". S-ar putea sa fii surprins de raspunsurile pe care le vei primi, iar tie iti va fi foarte usor sa duci discutia catre ceea ce te intereseaza.



Iata, asadar, 25 filme de familie pe care sa le vezi si din care copiii tai pot invata lectii importante.

1. Cenusareasa (2015)



Trasaturi de caracter bune: bunatate, compasiune curaj



Filmul este bazat pe binecunoscuta poveste, iar tu stii ca totul se va termina cu bine. Una dintre cele mai importante lectii pe care copilul tau le poate invata este „sa fie bun si sa aiba curaj" indiferent de ce se intampla in jurul sau.

2. Regatul de gheata (2013)



Trasaturi de caracter bune: bunatate si iubire intre frati



Doua surori demonstreaza ce inseamna dragostea in familie.

3. Grace Unplugged (2013)



Trasaturi de caracter bune: bunatate, dragoste, valoare de sine



O tanara merge impotriva sistemului de credinte ale parintilor ei si pleaca pentru a scrie versuri pentru cantece. Atunci cand cunoaste succesul devine constienta in mod dureros ca este mai important sa ramai credincios valorilor tale decat faima.



