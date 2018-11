Top 5 cele mai scumpe parfumuri din lume

Insa, chiar daca ele au inceput sa miroasa din ce in ce mai placut, iar parfumierii celebri nu au facut nimic altceva decat sa vina mereu cu altceva, ce nu exista pe piata, s-a ajuns sa se cheltuie adevarate averi pe aceste mici sticlute cu esente tari. Vom vorbi in cele ce urmeaza despre cele mai scumpe parfumuri din lume, cum si de ce au ajuns ele sa-si merite un loc in toate topurile existente.

1. Clive Christian's No. 1 Imperial Majesty

Dupa cum ii spune si numele este numarul 1, in ceea ce priveste toate topurile, toate parfumurile si mai ales preturile exorbitante ce trebuiesc scoase din buzunar pentru aceste arome. Este cel mai scump parfum din lume si poate nu neaparat din cauza ingredientelor, deoarece sunt cam aceleasi si se gasesc si in alte compozitii, ci datorita minunatiei de sticle. Sticla este din cristal Baccarat, cel mai scump din lume si el, invelita cu aur de 18 K, iar in loc de capac, ghiciti ce? Nimic altceva decat un diamant de 5 K. Parfumul se gaseste "cu usurinta", la pretul de 250.000$. Nimic exagerat.

2. Baccarat, "Les Larmes Sacrees de Thebes"

Tradus ca si "Lacrimile sacre ale Tebei", era si normal, dupa nume sa ne dam seama sa este o minunatie de parfum ce are la baza cele mai alese si fine ingrediente. Si de data aceasta, ne uimeste sticluta din cristal, Baccarat, si diamantele incrustate. Bineinteles ca aceasta este motivul principal pentru care acest parfum se afla pe locul doi al celor mai scumpe parfumuri din lume. Un asemenea parfum porneste cu usurinta de la suma de 6.800$.

3. Clive Christian No.1

Am ajuns la varianta mai pentru oamenii de rand, un altfel de "Imperial Majesty". Mirosul acestui parfum denota delicatete si rafinament, la fel ca si fratele sau din aceasta gama minunata. Are la baza plante ce nu se gasesc pe tot parcursul anului, asa ca stocul acestui parfum este reinnoit doar o data pe an, fiind sute de comenzi in avans. O asemenea superbitate de parfum, interior- exterior, se gaseste la un pret modic, sa spunem asa, de 2.150 dolari.

4. Hermes, "24 Faubourg Perfume"

Cand a fost lansat pe piata, in 1995, acest parfum a venit numai in 1000 de sticlute, deoarece din prima faza s-a considerat a fi mai mult decat exclusivist, dedicat doar unui anumit tipar de femeie. Sticla bineinteles ca este si ea facuta din cristal, are forma patrata, iar un asemenea "deliciu", ce incanta, ajunge la pretul de 1.500 dolari.

5. Caron Poivre

Si nu in cele din urma un parfum pe gustul consumatorilor ce prefera tot ce inseamna antic, sau acel miros specific ce le face sa-si aminteasca de zilele tineretii. Este un parfum unisex, iar sticluta este confectionata din cristale Baccarat. Dopul este si el incrustat in nimic altceva decat aur alb. Cutia este o incantare si-ti da senzatia ca inauntru veti gasi o comoara. Pretul ajunge la 1.000 dolari.