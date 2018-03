Top 5 fantezii sexuale ale femeilor, decodificate

Orice femeie are propriile fantezii sexuale. Fie ca este vorba despre sexul cu un star tv sau chiar o partida de sex cu o alta femeie, aproape nimic din ce-ti trece prin cap nu este prea scandalos sau gresit. Iar in cazul fanteziilor sexuale nimic n-ar trebui sa-ti ingradeasca imaginatia. Si chiar daca ai fantezii cu vecinul de la 2 asta nu inseamna ca vei profita de prima ocazie si ca-ti vei insela sotul cu el. Dimpotriva! Fanteziile sexuale folosite in mod constructiv chiar iti pot imbunatati relatia de cuplu pentru ca astfel se alunga monotonia din dormitor. Iata cateva dintre cele mai comune fantezii sexuale precum si decodificarea lor de catre specialistii de la Redbook.

1. Sex cu un alt barbat (de obicei el este o celebritate)

Daca ai astfel de fantezii nu inseamna neaparat ca nu esti satisfacuta de viata ta sexuala, doar ca esti excitata de noi experiente si, bineinteles, de un barbat superb.



2. Menage a trois

In cazul in care te imaginezi alaturi de 2 barbati, doresti sa fii adorata. Iar daca te gandesti la o alta femeie alaturi de voi doi, de fapt ti se pare foarte sexy ideea ca si alte femei sunt atrase de barbatul tau.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.