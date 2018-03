Adevarul este ca sanii, fundul si vaginul femeilor contin multe terminatii nervoase, insa tot corpul femeilor este acoperit de senzori ai placerii. Prin urmare exista multe alte parti ale corpului, adesea neglijate in timpul preludiului sau al partidei de amor pe care, daca le stimulezi, partenera ta se va simti cu adevarat speciala.

Iata top 5 locuri in care femeilor le place sa fie atinse:

1. Picioarele

Masajul picioarelor este unul dintre cele mai reusite modalitati de a o ajuta sa se relaxeze, mai ales dupa o zi intreaga la birou in care a stat in picioare. Pentru a-l executa intr-un mod corespunzator foloseste ulei de masaj sau lotiune. Acorda o atentie sporita degetelor si gleznelor.

2. Parul

Trecerea cu delicatete a degetelor prin parul ei este cea mai sigura cale de a-i produce furnicatiuri pe sira spinarii. Lasa-ti degetele sa maseze circular zona dintre tample si baza gatului si va fi a ta pentru totdeauna.

