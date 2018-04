Top 5 lucruri de care ARE NEVOIE spiritul tău, în funcţie de semnul zodiacal

Iata ce te face fericit in functie de semnul zodiacal in care te-ai nascut.

Semne de Foc: Berbec, Leu, Sagetator

Sfaturile intelepte, pantofii cu talpa rosie, flacarile, confruntarile, sa arate bine

Semnele de Foc sunt pasionale, au tendinta de a fi lideri, iar cele 5 elemente de mai sus ii face cu adevarat fericiti. Le place sa fie in centrul atentiei, le place sa arate bine si sa fie admirati si laudati pentru modul in care arata, pentru modul in care se imbraca. Dincolo de faptul ca sunt fapturi armonioase, au si o minte sclipitoare si le place sa vorbeasca, chiar si in contradictoriu. Sunt foarte buni sfatuitori, dar le place si sa primeasca de la altii sfaturi intelepte, chiar daca nu intotdeauna fac ce li se spune.

Semne de Pamant: Taur, Fecioara, Capricorn

Relaxarea dupa o zi grea, sosetele calduroase si colorate, ciocolata, muzica in casti si rezultatele dupa o munca grea

Semnele de Pamant sunt firi muncitoare, nu le place sa piarda timpul. Sunt firi logice, analitice, orientate spre rezultate. Nu fac o actiune, daca la finalul ei nu au un rezultat concret. Au o inclinatie deosebita spre lucrurile fine, de inalta calitate si nu se dau batuti pana cand nu le au. Sunt mai introvertiti decat semnele de Foc, insa nu sunt asa de singuratici, desi le place ca, din cand, in cand, sa se retraga in solitudine. Ziua perfecta sa incheie stand relaxati sub o patura in timp ce asculta muzica preferata la casti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.