Top 6 cele mai ciudate poziţii sexuale

Iata mai jos un top 6 al celor mai aparte pozitii care te vor trezi cu siguranta din rutina de pana acum:

1. Pozitia "cowboy"

Iata o pozitie dedicata celor carora le place cu adevarat aventura. In cazul pozitiei cowboy, femeia sta intinsa pe spate, si barbatul deasupra, pe vine. Penetrarea nu va fi totala din aceasta pozitie, dar ofera barbatului senzatia de femeie in capcana, ceea ce poate fi foarte excitant.

2. Pozitia ambuscada

Este una dintre pozitiile care poate fi ori un succes total, oferind senzatii absolute, ori un esec total. Femeia sta intinsa pe spate, cu picioarele ridicate pana aproape dupa cap, iar barbatul o penetreaza din partea opusa, deci, practic cu spatele catre

fata ei.

3. Pozitia scaunului

Daca te gandesti serios la "leganare", atunci aceasta este pozitia pe care ar trebui s-o practici din ce in ce mai des. Barbatul sta pe spate, si-si pune picioarele in sus, pe un scaun.

