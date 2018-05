Top 6 poziţii sexuale pentru amatorii de yoga

1. Pozitia „sirena saltareata"

Inainte de a intra in panica si de a te gandi la ceva prea complicat pentru o fiinta umana, imagineaza-ti ca picioarele tale sunt lipite pe podea si ca iti folosesti bratele pentru a-ti sustine greutatea din partea superioara a corpului... Asta e „sirena in ridicare"! Schepsis-ul e ca, atunci cand te ridici din pozitia de yoga denumita „cobra", iti extinzi mijlocul si pui mai multa presiune pe clitoris. In acest mod, partenerul te poate penetra din genunchi sau stand intins pe spatele tau. Strange-ti picioarele unul langa celalalt pentru a mari frictiunea si actiunea in zona punctului G.

2. Pozitia „bicicleta"

Stai intinsa pe spate si ridica-ti fesele inainte de a-ti intinde picioarele in aer, ca si cum ai incerca sa faci „bicicleta". Daca poti, prinde-ti coapsele si tine-le in loc sau apleaca-te in asa fel incat sa iti odihnesti degetele de la picioare pe pat, deasupra capului tau. Aceasta pozitie permite o penetrare adanca, mai ales daca el sta in genunchi. Pentru stabilitate, spune-i sa te tina de solduri.

3. Pozitia „genuflexiune"

Pregateste-te sa ai coapse de otel! Aceasta variatie a pozitiei „ea deasupra " ii va oferi partenerului o priveliste extraordinara. Urca peste el, apoi coboara in pozitie de genuflexiune pana ce penisul lui te poate patrunde. Impinge-te folosindu-ti picioarele pentru a te ridica si pentru a cobori – nu e usor, dar amandoi veti fi impresionati de gradul de penetrare (si de arderea de calorii!).

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.