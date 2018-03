Top 7 fantezii sexuale ale femeilor

Una dintre cele mai dese fantezii sexuale este cea in care ea te domina

Femeile iubesc barbatii puternici care sa le rapeasca si sa le duca in casa lor, insa veti fi surprinsi sa aflati faptul ca una dintre fanteziile lor este cea in care acelasi barbat puternic implora pentru a avea parte de o partida de sex. Intregul scenariu se invarte in jurul barbatului care face tot ce-i sta in putere sa atraga atentia partenerei sale. Si astfel, ea detine controlul in timp ce se bucura de intregul devotament al barbatului sau.

Femeile au si fantezii sexuale in care sunt dominate

Chiar daca tipologia barbatului modern este metrosexualul, de fapt femeile independente viseaza la barbatii puternici carora nu le este teama sa-si arate testosteronul. Fanteziile sexuale ale acestor femei sunt legate de barbatii dominatori. Ele vor sa simta degetele puternice pe pielea lor, vor sa simta dintii acestora pe umerii lor, vor sa fie posedate, insa doar in dormitor. Dupa aceea vor sa primeasca un tratament egal. Astfel, se vor avea de castigat in ambele situatii: pe de o parte sunt feminine si vulnerabile, mai apoi feministe si puternice.

Multe femei au fantezia: profesor/eleva

Vei fi uimit sa afli faptul ca fantezia Britney Spears nu este doar pentru barbati: femeile iubesc ideea de a se imbraca in scolarite. Unele dintre ele nu se opresc aici: se vor comporta obraznic pana cand barbatul le va lua pe genunchi si le va trage cateva palme la fund. Ai citit bine: multe femei mature au fantezii legate de acest subiect. Motivul este foarte simplu: de obicei acest scenariu se incheie cu o partida fierbinte de sex.

