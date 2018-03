Top 8 lucruri pe care să le faci şi pe care să NU le faci pentru un sex reuşit

Iata un top 8 ce sa faci si ce sa nu faci, pentru o partida reusita de sex.

1. Sa nu faci sex in apa

Sexul in apa este una dintre cele mai des intalnite fantezii atat in randul barbatilor, cat si in randul femeilor – indiferent de mediul acvatic al visului: cada, dus, piscine, apa marii sau vreun lac. Dar ar fi mai bine sa ne gandim de doua ori inainte sa actionam: piscinele contin clor, care, in mod inevitabil ajunge in uter si in trompele uterine, ceea ce cauzeaza infectii si chiar sterilitate, daca practici des sexul in piscina. Aceleasi caracteristici le are si apa sarata din mare. Poate crezi ca apa din cada e mai curata, dar conform analizelor, contine suficient de multe pesticide. Iar sub apa si prezervativele isi pierd din efect...

Daca tii neaparat sa faci sex in apa, alege dusul, e cel mai putin periculos.

2. Sa-ti dai seama ca medicamentatia, alcoolul si alimentatia iti afecteaza gustul si mirosul

Persoanele care consuma carne in cantitati mai mari, au nivelul proteinelor mult mai ridicat in sange, iar asta se simte imediat in gustul propriilor fluide. De asemenea, usturoiul, asparagusul, influenteaza fundamental gustul fluidelor. Nu numai mancarea reprezinta un astfel de factor, ci si substantele din medicamente.Poti combate cu mai multe fructe si legume, daca te deranjeaza mirosul respectiv. Sa nu uitam ca toti detergentii antibacterieni pot influenta ph-ul vaginal sau al zonelor intime, in general.

3. Nu fuma si nu bea alcool prea mult

Disfunctiile erectile sunt strans legate de abuzul de tutun si alcool. Nu spune nimeni ca un paharel nu ajuta sa te setezi pe calea cea buna, dar de aici si pana la un consum serios de alcool e cale lunga. Iar o cantitate prea mare de alcool face probleme erectiei. Pe de alta parte, nicotina din tigari diminueaza functiile circulatorii, fundamentale in procesul erectil.

