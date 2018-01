Top 9 cele mai potrivite momente pentru sex

Site-ul Womansday.com ofera un top 9 al celor mai potrivite momente ca sa faci sex.

1. Vreau un orgasm superputernic!

Fie ca o sa-ti vina sa crezi sau nu, momentul cel mai potrivit ca sa ai un superorgasm este cel cu o zi inaintea ciclului menstrual. Atunci uterul este mai greu, circulatia sanguina e acutizata in zona genitala si astfel orice contractii care vin o data cu orgasmul se simt de doua ori mai puternic decat in alta zi a lunii.

2. Vreau ca partida de sex sa dureze mai mult

Cea mai buna perioada pentru partide lungi de sex se pare ca este intre Craciun si Anul Nou, cand toata lumea sta acasa si nu mai exista presiunea treburilor de birou. Atunci va puteti bucura in voie unul de celalalt si va puteti oferi tot timpul din lume pentru placere.

3. Vreau sa-mi innebunesc partenerul!

Asa cum probabil ca ai observat, momentele in care partenerul tau are erectie sunt dimineata. Asa ca in loc sa-l lasi sa astepte momentele de sex pana seara, profita de erectiile matinale, surprinde-l si ofera-i clipe unice de placere.

