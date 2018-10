Top 9 motive ale infidelităţii la femei

Insuficient sex acasa

Va amintiti zilele de inceput cand cu greu trece o zi fara sex? Intre timp lucrurile au luat o intorsatura noua, au aparut copii si brusc, somnul a devenit mult mai important decat orice partida buna de sex. Sotia a inceput sa se simta urata si nedorita. Nu de mirare deci ca ea a inceput sa caute in alta parte. Pentru a nu se ajunge aici, pentru a mentine flacara aprinsa, invit-o in oras, intr-o seara, trimite-i mail-uri provocatoare la pranz, demonstreaza-i ca o gasesti la fel de atragatoare precum la primele voastre intalniri.

2. Fata cea rea

Cum pentru unii barbati fidelitatea nu este decat un cuvant in dictionar, exista si femei care simt nevoia unei schimbari a partenerului. Acest comportament este raspunsul la schimbarile majore care au loc in viata ei: pierderea masiva in greutate, schimbarea locului de munca, prieteni noi etc. Mentine toate canalele de comunicare deschise cu ea, astfel ca partenera ta sa vorbeasca cu tine despre ce se intampla cu ea decat sa caute senzatii tari in cluburile de noapte.

3. Respectul de sine

In acest caz sexul cu necunoscutii le sporeste femeilor increderea in fortele proprii, le face sa se simta mai frumoase si mai atragatoare si mai iubite. Daca sotia ta are probleme cu respectul de sine asta nu inseamna automat ca te inseala – iar daca o face nu inseamna neaparat ca este vina ta. In acelasi timp trebuie sa stii ca exista modalitati excelenta de a o face sa se simta in siguranta: acorda-i multa atentie si nu-ti fie teama s-o complimentezi chiar si fara motiv.

4. Dorinta de razbunare

Poate ca tu n-ai inselat-o, insa ea are sentimentul ca in ultima delegatie ti-a facut de cap cu una dintre colegele tale. Indiferent de cat de mult negi tui aventura, sotia ta se simte ranita si tradata si vrea sa-ti plateasca cu aceeasi moneda. Pentru a-i recastiga increderea nu este de ajuns sa-i spui ce vrea ea sa auda, trebuie sa-i demonstrezi ca se inseala. Actiunile fac mai mult decat 1.000 de cuvinte goale. Lucrurile stau si mai rau daca chiar ai calcat stramb. Primul lucru la care se gandesc femeile cand afla ca au fost tradate este sa plateasca cu aceeasi moneda. Nu poti da timpul inapoi, dar o poti asigura ca nu se va mai repeta greseala, iti poti sugera sedinte de terapie in cuplu, orice care sa puna relatia voatra din nou pe drumul cel bun.

