Top superstiţii de An Nou. Ce să faci şi ce să nu faci ca să îţi meargă bine la anul

Oamenii de pretutindeni de pe glob cred cu tarie in unele superstitii ce tin de iesirea dintr-un an si intrarea in noul an. Ideea de baza care ne dirijeaza pe toti de Revelion si in prima zi a noului an este ca asa cum se intampla evenimentele din acea noapte dintre ani si de a doua zi, asa iti va merge si tie in noul an.

Studiile arata ca multi oameni fac diverse fapte, care mai de care mai bizare, ca sa fie siguri ca au invitat norocul in viata lor si ca au izgonit ghinionul si problemele anului ce trece.

Iata mai jos cele mai cunoscute superstitii internationale de care poti tine cont si tu pentru noaptea de Revelion si prima zi din noul an. Sau nu! Tu alegi, noi doar ti le prezentam.

Unele sunt populare, altele amuzante iar altele pur si simplu uluitoare:

Poarta haine noi, preferabil rosii

Multi oameni cred cu tarie in credinta conform careia de Anul Nou trebuie sa ai haine noi pe tine. Vestimentatia de culoare rosie este preferata tuturor pentru ca rosul este o culoare vesela si cu siguranta atrage un viitor mai fericit pentru cel ce o poarta.

Sa nu care cumva sa plangi!

Se spune ca este bine sa evitam sa plangem sau sa spargem lucruri sau sa le stricam de suparare in prima zi a noului an, daca nu vrei sa te urmeze tot anul acest tip de comportament.

Vorbeste frumos si nu injura

Oamenii au credinta ca trebuie sa ne purtam civilizat, sa ne abtinem de la rautati, de la injuraturi sau de la invocarea mortilor sau a povestilor cu stafii in noaptea dintre ani, ca sa avem noroc in anul care vine.

Bebelusii de an nou – cei mai norocosi

Copiii nascuti pe 1 ianuarie au noroc cu carul de-a lungul intregii lor vieti, asa se spune. Asadar, aviz amatorilor! Daca aveti ocazia sa nasteti in prima zi in an, nu ezitati!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.