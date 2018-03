Top zodii care au şanse să se îmbogăţească. Vezi dacă te numeri printre ele

Leu

Cel mai infocat si curajos din zodiac stie sa iasa in evidenta si nu se multumeste niciodata cu putin. Leii se impun, ajung in centrul atentiei si reusesc sa se faca placuti in societate, inclusiv la locul de munca, unde avanseaza repede pe scara ierarhica si negociaza avantajos. Nu renunta niciodata la principii si corectitudine, castigand respectul unor oameni asemenea lor, integri si seriosi. Sunt constienti cat valoreaza si stiu cum sa se comporte in afaceri pentru ca rezultatul sa le fie favorabil. Nu doar stofa de lideri le aduce functii sus-puse si platite consistent. Leii mai au o calitate a oamenilor care fac avere: nu risipesc banii. Ei investesc in afaceri sau obiecte care nu-si pierd valoarea, ba chiar pot aduce profit, in timp. Totodata, sunt mereu optimisti, increzatori, iar proiectele pe care le pun pe picioare sunt dintre cele mai trainice. Ei sunt prietenii la care apelezi cand ai ramas pe stoc zero, pentru ca stii precis ca au rezerve la saltea.

Fecioara

Este aproape imbatabila cand e vorba de economii. Se stie ca Fecioara e prin definite muncitoare, cumpatata, analitica, nu-i scapa detalii importante si nu risca implicandu-se in afaceri care nu-i inspira siguranta deplina. Zodie de Pamant, intotdeauna pune pret pe lucrurile materiale si, prevazatoare, nu se simte in apele ei daca n-are pe ce pune mana in situatii limita, de aceea nu ii sta in obicei sa cheltuiasca pana la ultimul ban, dimpotriva, pune deoparte tot ce poate. Nu-si doreste neaparat sa ajunga putred de bogata, dar ii place lucrul bine facut si e in stare sa piarda zile si nopti, la nevoie, pentru ca proiectele in care se implica sa iasa impecabil. Dornica de perfectiune, este una dintre cele mai apreciate zodii din punct de vedere profesional. Castiga frecvent prime, bonusuri bazate pe performanta. Mereu are in plan sa se autodepaseasca, de aici si castigurile in crestere.

Scorpion

Sansele de imbogatire ale Scorpionilor pot fi explicate simplu, prin cele doua mari atuuri pe care le au acesti nativi: intuitia si sarmul. Carismatici, sunt extrem de convingatori si reusesc de cele mai multe ori sa-si determine partenerii de afaceri sa mearga pe mana lor. Una dintre cele mai stralucitoare cariere pentru Scorpioni este in vanzari sau marketing. Practic, ofertele lor sunt irezistibile si de nerefuzat, fie ca-ti doresti sau nu produsul pe care ei il promoveaza. Foarte buni psihologi, stiu sa atinga punctele sensibile ale interlocutorului. Tot ei depisteaza rapid orice farsa si citesc de la distanta intentiile false, ceea ce ii face greu de pacalit. Cand isi propun, se concentreaza intens si muncesc fara sa le pese nici de mancare, nici de odihna. Un alt avantaj este acela ca nu se descurajeaza. Sunt perseverenti si merg mai departe, fara sa se cramponeze de micile esecuri. Prin urmare, orice castig este exploatat la maximum.

Capricorn

Se spune ca cine nu risca, nu castiga. Capricornilor nu le place sa riste, totusi, pentru ei, tocmai aceasta se dovedeste atitudinea castigatoare. Bine ancorati in realitate, sunt rationali si foarte practici, nu reactioneaza din instinct sau la voia intamplarii, ci bazandu-se pe ratiune si invatand din greselile lor si ale altora. Atunci cand isi pun in minte un obiectiv financiar, sunt constanti si perseverenti. Ca partener de afaceri, Capricornul e un om pe care te poti baza, de aceea multi sunt cei care aleg sa il aiba alaturi in proiecte de amploare. Acestor nativi nu le place sa faca mare caz de castigurile lor, nu-ti vor flutura contul din banca pe sub nas, nu se vor afisa in masini sport si nu-si vor cheltui banii pe lucruri extravagante si inutile, menite sa atraga invidii. In schimb, vor alege intotdeauna obiectele care le aduc confort si siguranta, considerandu-le investitii.

Citeşte şi HOROSCOP APRILIE 2018: Nu e păcăleală, aceste DOUĂ zodii vor câştiga mulţi bani în aprilie