Top zodii de bărbaţi de care ne îndrăgostim mereu. Ei sunt iubiţii perfecţi

Berbecul

De la 20 martie la 19 aprilie, Berbecul este in top 5 zodii de barbati de care sa ne indragostim. Este cel mai iubitor dintre semnele astrologice. Desi la inceput poate parea dificil sa ii determini pe Berbeci sa se deschida, sa isi exprime sentimentele, adesea ajung sa inteleaga ce este dragostea autentica si sa o simta pentru partenerele lor.

Pentru Berbeci, iubirea este cel mai frumos sentiment pe care il poti experimenta. Acest fapt ii face sa se indragosteasca cu pasiune intensa. Ei sunt dedicati intimitatii relatiei si reprezinta zodii compatibile in dragoste pentru multe alte semne. Daca esti printre norocoasele ce iubesc un Berbec, atunci ai castigat!

Racul

Femeile nascute intre 22 iunie si 22 iulie sunt pur si simplu cele mai tandre iubite. La fel si barbatii Raci. Desi au fluctuatii emotionale si tind sa isi blocheze emotiile in carapace, desi merg cand inainte, cand inapoi, Racii iubesc intens. Sentimente materne, dragostea pura si imaginatia sunt abilitatile lor. Sunt iubitori de vara si mare si adora distractia. Asa ca, daca esti deja impreuna cu un Rac, celebreaza-l si nu il lasa sa plece!

Racii sunt guvernati de energia Lunii si asta le confera vibratii bune mereu. Ei sunt aceia care ii rasfata pe oamenii pe care ii iubesc. Daca simt aceeasi forma de iubire puternica reciproc, vor face tot posibilul sa isi pastreze partenerii si partenerele fericiti. Daca te iubeste un Rac o vei simti, o vei sti imediat si nu te vei indoi nicicand de asta. Racii sunt una dintre cele mai placute companii.

Taurul

Si Taurul, nascut intre 19 aprilie si 20 mai, este in top 5 zodii de barbati de care sa ne indragostim. Taurii sunt puternici si independenti. Pe ei te poti baza si atunci cand vine vorba despre relatia de cuplu in functie de zodie, afla ca barbatul Taur este printre cei mai tandri.

Ei ofera cea mai pura, cea mai frumoasa forma de dragoste acelora pe care ii iubesc. Ei sunt nascuti pentru a oferi placere fara limite. Taurii tin la viata lor personala intima si sunt guvernati de planeta Venus. Asa ca, daca te oferi unui Taur in dragoste, vei simti alaturi de el o iubire departe de dragostea pe care ti-o imaginai vreodata.

Taurii ofera cele mai frumoase daruri, au grija de partenerele lor si au nevoie sa stie tot ce isi doresc acestea. Taurii isi doresc sa ii faca pe cei din jur sa se simta speciali si folosesc iubirea ca magie prin care obtin acest lucru.

Balanta

De la 23 septembrie la 22 octombrie, Balantele sunt in armonie cu toti cei din jurul lor. Sunt zodii prietenoase si adora sa impartaseasca totul cu persoanele iubite. Barbatul Balanta va fugi de conflict si acest motiv il transforma in genul de partener de cuplu pe care nu il vei uita niciodata. Balantele au venit pe aceasta lume sa iubeasca si sa fie iubite, deci, sunt in top 5 zodii de barbati de care sa ne indragostim.

O Balanta nu va avea limite in dragoste si de aceea sunt printre cele mai frumoase iubiri pe care le vei cunoaste. Balantele sunt echilibrate in toate sensurile, de la emotii, la viata de zi cu zi. Sentimentele sunt importante pentru Balante si daca sunt ranite vor suferi teribil si se vor chinui sa inteleaga de ce.

Barbatul Balanta va oferi mereu felul de dragoste pe care partenerul il merita si nu se asteapta la nimic mai putin inapoi. De aceea nu orice zodie poate fi ca Balanta.

Capricornul

Capricornul este in top 5 zodii de barbati de care sa ne indragostim. Nascuti intre 22 decembrie si 19 ianuarie, Capricornii au puritate in sentimente. Iubesc familia, traditia, muzica si asta in cel mai discret fel cu putinta.

Capricornii sunt pentru multi zodii compatibile in dragoste pentru ca au o latura pregnanta responsabila si pragmatica. De aceea, a intra intr-o relatie de cuplu cu un Capricorn este o responsabilitate. Totusi, daca partenerul este in acest semn zodiacal nu vei regretae iubirea lui, pentru ca veti avea cel mai puternic cuplu.

Barbatul Capricorn este matur si cand se indragosteste, iubeste responsabil, atent fiind sa nu fie ranit si sa nu raneasca. Desi nu se vor deschide de la inceput, relatia de cuplu bazata pe dragoste este scopul lor. Sunt dedicati tuturor aspectelor serioase din viata lor. Acum ca ai descoperit cum arata relatia de cuplu in functie de zodie, mai ales cu cei mai indragostiti parteneri din top 5 zodii de barbati de care sa ne indragostim, tot ce iti ramane de facut este sa cauti si tu unul, scrie andreearaicu.ro.