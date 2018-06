Topul celor mai proşti şoferi, în funcţie de judeţ. Cine "conduce" în topul ruşinii

10. Brasov

Cei mai buni dintre cei mai prosti soferi care circula prin Bucuresti sunt cei cu numere de Brasov. Probabil ca sunt foarte ametiti de asa de multe sensuri giratorii de la ei din oras si uita in capitala ca mai trebuie sa dea semnal din cand in cand atunci cand schimba banda. Oricum, brasovenii au ceva doar al lor: cand gresesc, pun avariile si recunosc ce au facut, practic, sunt iertati pe loc.

9. Bihor

Daca ai masina de Bihor este absolut normal sa fii nervos in trafic si sa uiti regulile de circulatie. Doar faci de acasa pana la capitala vreo 6 ore prin gropi si trafic, plus benzina la supra-pret datorita celor care ne conduc. Bihorenii sunt in general pasnici, la un pahar, la sarbatori, dar in trafic sunt suparati pe viata. Daca ii vezi ca fac prostii in trafic, nu-i claxona, ca s-ar putea sa coboare la tine cu o coada de lopata in mana.

8. Mehedinti

Cei din Mehedinti, fiind mai din sud, sunt la fel ca toti "baraganenii": vor sa se faleasca. Sigur ii vezi cu BMW-uri si Audi-uri cu numere personalizate, fie WOW, fie BOS la numar. Si chiar daca au tobe sport pe motorizari de 1.6 aspirate, ei in general nu sunt soferi foarte prosti in oras. Dar au o problema: sufera de sindromul flash. Pe autostrada sau la semafor, daca indraznesti sa stai in fata lor te flashuiesc de-ti bronzeaza spoilerul.

7. Vaslui

Atunci cand mai fac o pauza din caftit nevasta, vasluienii mai trec si pe la capitala. Ii vezi mai rar ce-i drept, adica la fiecare 50 de masini de Arges, poate vezi si un vasluian. Vasluienii, fie de la alcool, fie de la exercitii fizice, sunt cam obositi si sunt mai lenesi in trafic. Sunt soferi prosti deoarece merg cu 30 km/h pe ultima banda, stau mai mult cu piciorul pe frana si cand e sa iasa din parcare au nevoie de vreo 3 ore.

