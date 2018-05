Topul greşelilor pe care le fac femeile în pat

Iata mai jos o lista a celor mai grave si des intalnite 6 erori pe care femeile le pot face in dormitor:

1. Nu iei initiativa

Pe multe dintre noi ne preocupa sa nu fim cumva catalogate prea insistente sau agresive, daca cumva preluam initiativa cand vine vorba de sex. Potrivit Prof. Les Parrot – profesor de psihologie la Universitatea Pacific din Seattle, nimic nu e mai rau decat sa fii lipsita de initiativa cu partenerul tau, cand vine vorba despre sex. Profesorul explica:” Daca ajung sa inteleaga ca numai ei initiaza mereu avansurile, barbatii se vor simti frustrati, neimpliniti si asa se instaureaza dezechilibrul in cuplu”.Si barbatii au aceleasi dorinte sexuale, asa ca si ei isi doresc sa fie curtati si sa primeasca avansuri. In plus, vor ajunge sa creada ca femeia nu e la fel de interesata in sex sau nu la acelasi nivel ca si ei.

Nu va neglijati, asadar, partenerul, aratati-va interesul in ceea ce-l priveste si preluati initiativa. Partenerul vostru va aprecia mai mult decat va imaginati acest gest si satisfactiile nu vor intarzia sa apara de ambele parti.

2. Iti faci probleme in legatura cu felul in care arati

Sa incepi sa te gandesti la felul in care arati cand faci sex este, din nou, una dintre cele mai mari greseli pe care le poti face si care poate opri orice urma de bucurie si placere pe care se presupune ca le simti cand faci sex. Ca sa nu mai vorbim ca sansele de a obtine un orgasm sunt minime.

Specialistii ne spun, asadar, sa nu ne facem probleme in legatura cu colaceii de pe abdomen sau sa ne facem griji daca nu cumva ni s-a intins rimelul pe fata. Trebuie sa ne concentram doar pe placere si pe ideea de orgasm. Barbatii vor sa-si vada partenerele intr-un abandon total al placerii, ceea ce devine imposibil daca ne bantuie tot felul de stari anxioase.

Helen Fisher explica: “Oricum babatii nu observa mai mult de jumatate dintre toate lucrurile pe care noi le vedem si de care suntem obsedate”. Atata timp cat ne aratam interesate de ei, cat avem energie si chef de viata si suntem deschise la ideile propuse de catre ei, nu observa nimic altceva. Conform teoriilor darwiniste, barbatii sunt atenti – instinctiv, desigur – la femeile sanatoase care pot naste copii sanatosi. Deci, inca de acum milioane de ani, barbatii cautau in primul rand femei fertile. Multe dintre caracteristicile alegerilor primare s-au pastrat pana in zilele noastre. Si decat sa te gandesti obsesiv la talie sau sanii cazuti, mai bine gandeste-te la cat de entuziasta esti in ceea ce-l priveste si cat interes manifesti fata de el.

