Topul produselor alimentare nesănătoase, conform Asociaţiei de Protecţie a Consumatorului

Somonul de crescatorie poate contine pesticide, metale grele si dioxine, avertizeaza Asociaţia de Protecţie a Consumatorului. În fermele piscicole din Norvegia se folosesc anual circa 67.000 tone de substante chimice pentru a combate parazitii pestilor, iar în majoritatea fermelor piscicole hrana somonilor este formata din faina de peste, ulei de peste, soia modificata genetic si coloranti artificiali. Somonul afumat si somonul congelat nu este recomandat pentru cei cu intoleranta la histamină, scrie publicaţia Wall-street.ro, care citează studiile efectuate de APC.

Citeşte şi Dieta Rina. Totul despre dieta de 90 de zile. Exemple de reţete

Din 100 grame de somon afumat, un adult poate asimila necesarul zilnic de sare

Un sfert din somonul afumat contine jumatate din cantitatea zilnica de sare necesara unui adult, transmite APC. 76% din somonul afumat si comercializat in Romania este somon de crescatorie. 45% din somonul afumat si comercializat este pregătit în România.

Un sfert din somonul comercializat in Romania este capturat in Oceanul Pacific! Somonul salbatic este superior din punct de vedere calitativ faţă de somonul de crescatorie. Numai 12% din somonul afumat sau congelat provine din ferme piscicole certificate, care respecta codurile de bune practici din domeniul pisciculturii. Numai 5% din somonul comercializat in Romania este certificat BIO. In unele ferme piscicole din Europa se creste somon modificat genetic.

Somonul de crescatorie nu trebuie consumat de catre copii si femei gravide

Asociatia Pro Consumatori (fosta Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania - APC Romania, infiintata in anul 1990), organizatie de utilitate publica, membra a Organizatiei Europene a Consumatorilor, a analizat continutul etichetei de la 42 sortimente de somon comercializate in marile structuri comerciale. Au fost analizate urmatoarele marci de somon afumat/marinat sau congelat: Gastronatura, Cora, Auchan, Alfredo Seafood, Ocean Fish, Negro 2000, Labeyrie, BlueShark, Hedonia, H.Van Wijnen, 365, Delhaize, ArcticFish, OceanSea, Frosta, Vici, Defish si Copanex. Acest studiu face parte din Campania Nationala de Informare si Educare: "Sa invatam sa intelegem eticheta". APC nu este finantata de statul roman!

Prin aceasta campanie, expertii Asociatiei Pro Consumatori (APC) isi propun sa-i invete pe consumatori sa inteleaga eticheta produselor astfel incat sa faca achizitii in cunostinta de cauza pentru familiile lor.

Studiul a fost realizat de catre o echipa de experti ai APC, coordonati de catre conf. univ. dr. Costel Stanciu.

Expertii APC au analizat continutul etichetei de la 42 sortimente de somon, din care 31 sortimente de somon afumat/marinat si 11 sortimente de somon congelat.

Continuarea articolului pe adevarul.ro.