Tort cu fructe

Pentru blat, separam albusurile de galbenusuri. Batem albusurile cateva minute cu un praf de sare, pana devin spuma. Adaugam zaharul si galbenusurile si mai batem inca 15 minute. Da, da ati citit bine. Inca 15 minute incontinuu. Apoi adaugam faina putin cate putin si o incorporam cu o lingura (de lemn), cu miscari de jos in sus. Tapetam o forma de tort cu diametrul de 26 de cm cu hartie de copt (sau cu unt si faina) si turnam in ea compozitia. Dam la cuptor pana trece proba scobitorii! Crema: batem ouale si le amestecam cu zaharul. Le punem pe bain-marie pana se ingroasa putin. Adaugam esenta (dupa gust). Hidratam gelatina cu 50 ml de apa. Asteptam cateva minute pana se umfla si o adaugam in crema de oua. Lasam la racit putin. Batem frisca. Luam 3 linguri din frisca batuta si o incorporam in crema de oua. Apoi crema de oua si portocalele le turnam in bolul cu frisca batuta si amestecam (cu miscari de jos in sus). Taiem blatul in 3. Luam primul blat, il insiropam cu siropul de la compotul de fructe si asezam fructele taiate marunt peste el. Turnam jumatate din crema peste fructe, asezam si cel de-al doilea blat si procedam la fel. Acoperim cu cel de-al treilea. Decoram cu ce fructe avem prin casa!

