Ingrediente Tort cu portocale

blat: 7 oua, un praf de sare, 7 linguri de zahar, 7 linguri de faina, 2 lingurite de coaja rasa de portocale

Crema alba: 500 g smantana grasa, 250 g crema de branza de vaci, 150 g zahar pudra, zahar pudra vanilat, 2 plicute de gelatina, stafide, coaja de portocala confiata

crema portocala:1 kg PORTOCALE, 2 pliculete gelatina, zahar vanilat

decor: 2 portocale feliate, fasii de coaja de portocale, stafide umflate in esenta de vanilie

Mod de preparare Tort cu portocale

1. Se prepara blatul din albusurile batute spuma tare cu un praf de sare apoi se adauga galbenusurile zdrobite, coaja rasa si faina turnata in ploaie. Se coace intr-o forma cu inel detasabil de diametrul de 26 cm, timp de 35-40 min la foc potrivit. Se scoate din forma si se lasa sa se raceasca.

2. Crema de branza se prepara amestecand toate in gredientele si la urma se toarna gelatina turnata in fir subtire care mai inainte se hidreataeaza si apoi se topeste la bain marin (conform instructiunilor de pe plic)

3. Se storc portocalele. Blatul racit se taie pe orizontala in 2 parti egale apoi prima parte se insiropeaza cu cateva linguri de suc de portocale apoi se aseaza in forma in care am copt blatul. Marginea, in interior, se decoreaza cu felii de portocale. Se toarna crema fina de branza, se presara stafide inmuiate in esenta, coaja confiata de portocale si apoi se aseaza al 2-lea disc, presand usor cu mana sa se aseze bine.

4. Sucul de portocale se amesteca bine zaharul vanilat si gelatina preparata la fel ca cea pentru crema, se amesteca bine apoi se toarna deasupra tortului. Se da la rece o ora apoi se decoreaza cu bucatele de portocale si stafide. Se mai lasa la rece cel putin 2 ore apoi se feliaza.

