Tort de ciocolată cu mure şi piersici

Mod de preparare Tort de ciocolata cu mure si piersici

Preincalzesti cuptorul la 180 de grade si tapetezi cu hartie de copt o tava de 24 cm diametru. Faina o amesteci cu cacaoa. Torni apa fierbinte peste ciocolata si amesteci usor pana la omogenizare. Dai amestecul la rece.

Mixezi ouale cu un praf de sare si cu zaharul pana isi tripleaza volumul. Adaugi crema de ciocolata in fir subtire peste oua si continui mixarea la viteza mai mica. Opresti mixerul. Incorporezi ingredientele uscate usor, cu o spatula, cu miscari de jos in sus.

Torni compozitia in tava si coci blatul timp de 30-35 de minute, pana cand trece testul cu scobitoarea. Dupa ce s-a racit complet tai blatul in trei discuri.

Pentru prima crema, pasezi piersicile si mixezi crema mascarpone cu zaharul pudra.

Hidratezi gelatina in 50 ml de compot pentru 10 minute, apoi o incalzesti pe baie de aburi si o adaugi peste piersici si amesteci usor pana se omogenizeaza. Adaugi piersicile peste crema mascarpone si amesteci usor pana se omogenizeaza compozitia.

Asezi primul blat pe un platou si pui in jurul lui inelul reglabil pentru tort. Torni compozitia si asezi al doilea blat deasupra si introduci tortul in frigider.

Pentru a doua crema, pui murele la fiert cu apa si 2 linguri de zahar si lasi sa fiarba 10 minute. Dupa ce s-a racit pisezi murea cu ajutorul unei furculite apoi o strecori, pentru a scapa de seminte.

Mixezi iaurtul cu zaharul pudra.

Hidratezi gelatina in 50 ml de apa rece pentru 10 minute, apoi o incalzesti pe baie de aburi si amesteci usor pana se omogenizeaza. Amesteci gelatina cu crema de mure si o adaugi peste iaurt si apoi amesteci usor pana se omogenizeaza compozitia.

Torni crema peste al doilea blat, asezi ultimul blat deasupra si dai tortul la frigider.

Pentru a treia crema, incalzesti frisca lichida pana aproape de punctul de fierbere. Opresti focul si adaugi ciocolata rupta bucatele. Dupa un minut amesteci bine si vei obtine o crema fina. O lasi sa se raceasca complet. Eu am lasat crema la frigider peste noapte. Mixezi crema de ciocolata si apoi o amesteci cu frisca lichida mixata cu zaharul pudra.Treci pe marginile formei de jur imprejur un cutit bine ascutit trecut prin apa fierbinte. Desprinzi apoi inelul din jurul tortului. Imbraci tortul cu crema de ciocolata.

Incalzesti 50ml de frisca lichida pana aproape de punctul de fierbere. Opresti focul si adaugi ciocolata rupta bucatele. Dupa un minut amesteci bine si vei obtine o crema fina. Dupa ce se racoreste putin o pui intr-o punga, ii tai un colt si ornezi tortul.

Bati 50ml de frisca lichida cu zaharul pudra pana se intareste si ornezi tortul.

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro