Tort de iaurt cu fructe de pădure

Tort de iaurt cu fructe de padure

Mod de preparare Tort de iaurt cu fructe de padure

Se macina biscuitii si se amesteca cu untul topit cu esentele de rom si se formeaza o pasta compacta pe care o asezam in vasul in care dorim sa ia forma tortul, pe care il tapetam inainte cu folie de platic si il dam la rece.

Separat se amesteca zaharul cu iaurtul si se baga la rece, separat se ia cam 800 frisca si se bate cu mixerul pana se intareste, apoi se pune gelatina la inmuiat in apa rece sau compot 10 min si apoi se pune pe baie de abur pana se subtiaza apoi se lasa putin la racit si se adauga peste frisca si se adauga si iaurtul. Se omogenizeaza si il lasam putin la rece. Ne pregatim sa formam tortul: peste biscuiti punem putin din compozitia din frisca si iaurt si apoi fructele si din nou frisca si dam la rece pana a doua zi. Il ornam cu frisca ramasa si batuta pe margini si apoi aranjam cu restul de fructe dupa imaginatie si pregatim gelatina rosie dupa instructiuni si o turnam peste ornamentul nostru si il mai lasam putin la rece.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici