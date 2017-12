TORT REVELION: Tort cu ciocolată şi caise

Ingrediente Tort cu ciocolata si caise

blat (forma cu diametrul 20 cm);

200 g ciocolata,

4 oua,

150 g zahar,

100 g unt moale,

130 g faina,

un praf de sare,

o lingurita de praf de copt

Ingrediente umplutura

5 linguri de gem de caise,

50 g unt

Pentru decor

5 caise nu foarte coapte,

100 g ciocolata topita,

frisca.

Mod de preparare Tort cu ciocolata si caise

Se topeste ciocolata si se incorporeaza cate putin untul. Se lasa sa se raceasca. Se mixeaza albusurile cu un praf de sarea apoi cu zaharul pana se intareste. Se freaca galbenusurile apoi se incorporeaza in bezea, la fel si ciocolata topita si racita.

Se amesteca faina cu praful de copt apoi se adauga in amestec. Se toarna aluatul in forma circulara de tort tapetata cu hartie pentru copt si se da la copt in cuptorul preincalzit, la foc mediu, circa 30 minute. Ultimele 10 minute se dau la foc mic.

Se lasa blatul sa se raceasca bine apoi se taie pe orizontal in 3 discuri egale ca grosime.

Se spala caisele, se rup in cate 2 jumatati, se indepatreaza samburii. Se pune la clocotit o cana de apa. Se scufunda jumatatile de caise in apa clocotita cca 5 minute apoi se strecoara si se trec sub jet de apa rece. Se indepatreaza pielita de pe caise apoi se trec prin ciocolata topita si se dau 5-10 minute la rece.

Gemul de caise se mixeaza cu untul moale apoi se unge fiecare disc cu un strat uniform, asezandu-se una peste alta. Se toarna deasupra ciocolata topita ramasa si se decoreaza cu frisca si jumatati de caise trase in ciocolata. Se lasa la rece o ora inante de a-l portiona. Acest blat de tort nu mai trebuie insiropat fiind un blat pufos si sfaramicios, avand un gust divin de ciocolata.

Pofta buna!

