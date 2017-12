TORT REVELION: Tort inteligent cu jeleu de fructe

Ingrediente Tort inteligent cu jeleu de fructe

(pentru o forma de tort cu diametrul de 25 cm)

4 oua,

125 g unt,

100 g zahar,

100g faina,

40 g amidon de porumb (2 linguri varfuite),

500 ml lapte caldut,

un praf de sare,

o pastaie de vanilie sau esenta vanilie.

Crema

200 ml frisca lichida,

un plic de gelatina (10 g)

2,3 linguri de dulceata de coacaze

Jeleu

3 linguri de dulceata diluate cu 200 ml apa,

un plic de tort gelle.

Mod de preparare Tort inteligent cu jeleu de fructe

Se separa albusurile de galbenusuri. Albusurile se mixeaza cu un praf de sare apoi cu jumatate din cantitatea de zahar pana se intareste ca o bezea.

Galbenusurile se freaca cu restul de zahar si untul moale pana ce obtinem o crema spumoasa in care turnam alternand laptele caldut cu faina cernuta si amestecata cu amidonul, la urma se adauga si esenta de vanilie. Daca folosim pastaie de vanilie, o taiem pe lung si cu lama unui cutit curatam semintele parfumate pe care le adaugam in laptele caldut.

Se incorporeaza in amestecul omogen si bezeaua apoi turma totul in forma unsa cu un pic de ulei si tapetata cu un praf de faina. Se da la cuptorul preincalzit cca 10 minute la foc iute apoi reglam temperatura la moderat si mai lasam 20 de minute. Se incearca cu un pai daca aluatul este facut. Se lasa sa se racasca bine apoi turnam deasupra blatului rece frisca mixata si amestecata cu dulceata de coacaze in care am adaugat gelatina hidratata in apa rece si apoi topita la bain marin,nu fiarta si turnata in frisca in fir subtire.Se da la rece cateva ore sau de preferat de seara pana a doua a zi.

Se dilueaza dulceata, se strecoara fructele de sirop. Siropul il amestecam cu praful de tort gelle si il dam in 2-3 clocote pe foc,amestecand continuu. Fructele de coacaze ramase din dulceata se repartizeaza pe toata suprafata tortului apoi se toarna jeleul de la mijloc spre marginile lui. Se mai lasa la rece 30 de minute apoi se desface forma si se scoate tortul. Se decoreaza cu frisca, bezele sau o crema aerata de vanilie, dupa preferinta!

Pofta buna!

