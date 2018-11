Tort uşor cu brânza de vaci

Tort usor cu branza de vaci

Mod de preparare Tort usor cu branza de vaci

Gelatina se pune la inmuiat cu 150 ml apa rece, intre timp se bate cu mixerul frisca. Gelatina se pune la foc mic, se amesteca continuu pana devine lichida, se pune apoi in ea zeama de la o lamaie.

Branza de vaci se amesteca cu coaja si zeama de la o lamaie, se amesteca si cu gelatina si frisca.

Se pregateste o forma in care se pune folie de aluminiu, apoi se asaza un rand de fructe, unul de piscoturi inmuiate in siropul de la compot, unul din compozitia de branza... si tot asa pana la terminarea compozitiei.

Se lasa la frigider pana a doua zi, cand se scoate din forma. Se poate orna dupa preferinta.

Nu necesita coacere.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: