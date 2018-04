HOROSCOP SPECIAL. Tot ce trebuie să ştii despre fiecare semn zodiacal

BERBEC

Element: Foc

Planeta guvernatoare: Marte

Cea mai mare compatibilitate: Balanţă, Leu.

Punctele forte ale Berbecului sunt curajul şi pasiunea, iar punctele slabe sunt nerăbdarea şi agresivitatea. Berbecul este primul semn al zodiacului şi e, de obicei, primul care acţionează. Este considerată una dintre cele mai active zodii. Posedă o energie tânără indiferent de vârstă. Sre o pasiune pentru viaţa în sine. În dragoste, Berbecul este pasional şi foarte afectuos, uneori exagerat chiar. El îşi doreşte aventură şi entuziasm în relaţie, deci are nevoie de un partener care să poată ţină pasul cu el.

Citeşte şi HOROSCOP. Opt zodii care se vor îmbogăţi în următoarele 8 luni. Te numeri printre norocoşi?

TAUR

Element: Pământ

Planeta guvernatoare: Venus

Cea mai mare compatibilitate: Rac, Scorpion.



Taurul e de încredere şi devotat, iar punctele lui slabe sunt încăpăţânarea şi posesivitatea. El vede viaţa dintr-o perspectivă realistă şi bine fundamentată. Deşi încăpăţânarea lui poate fi un defect, ea poate fi văzută şi ca un atribut pozitiv pentru că nu se lasă până nu duce la bun sfârşit ceva. Poate fi un angajator excelent, prieten de lungă durată şi partener. Taurul are o slăbiciune pentru frumuseşe, atracţie, satisfacţie şi recunoaştere. În dragoste, partenerul lui trebuie să fie răbdător, pentru că el îşi doreşte un mediu sigur înainte de a fi pe deplin intim cu cineva. E extrem de senzual şi caută un partener din acelaşi mediu social.

GEMENI

Element: Aer

Planeta guvernatoare: Mercur

Cea mai mare compatibilitate: Săgetător, Vărsător.

Punctele forte ale acestui nativ sunt afecţiunea şi curiozitatea, iar punctele slabe sunt nervozitatea, inconsisenţa şi faptul că e indecis. Gemenii sunt sociabili, comunicativi şi pregătiţi oricând pentru distracţie. Pentru că au o personalitate duală, ei pot fi uneori serioşi şi foarte curioşi, căutând să înveţe totul despre lume. Oamenii născuţi sub acest semn simt că jumătatea lor le lipseşte, de aceea caută în permanenţă oameni noi cu care să vorbească. Când vine vorba de iubire, Gemenii consideră comunicarea la fel de importantă ca şi constactul fizic într-o relaţie. Întotdeauna sunt gata să flirteze şi are o mulţime de parteneri până când crede că a găsit pe cineva care poate ţine pasul cu ei.

RAC

Element: Apă

Planeta guvernatoare: Luna

Cea mai mare compatibilitate: Capricorn, Taur.



Punctele forte ale Racului sunt imaginaţia, loialitatea şi faptul că e foarte simpatic. Punctele slabe sunt schimbările de dispoziţie şi manipularea. El e extrem de sentimental şi sensibil. Cel mai mult îi pasă de familia lui şi e ataşat de prietenii apropiaţi. Empatizează cu oamenii şi suferinţele lor. Din cauza emotivităţii lui, se integrează greu în lumea exterioară. Dragostea şi sentimentele valorează mai mult decât orice altceva pentru el. Îşi doreşte un partener cu care poate comunica din priviri. O rutină comună e, de asemenea, vitală pentru el, pentru că permite relaţiei să evolueze.

LEU

Element: Foc

Planeta guvernatoare: Soare

Cea mai mare compatibilitate: Vărsător, Gemeni.



Punctele forte ale Vărsătorului sunt creativitatea şi bunătatea, iar punctele slabe sunt aroganţa şi egoismul. Leul este un lider din naştere. E încrezător şi creayiv şi vor reuşi în tot ce îşi propune. El are adesea mulţi prieteni deoarece e generos, loial şi bun la suflet. Pe de altă parte, Leul e într-o permanenţă căutare a conştiinţei de sine şi de evoluţie, iar acest lucru îl poate face să pară egoist. În dragoste e generos şi pasional. El are nevoie de un partener care are încredere în el şi de acelaşi nivel intelectual ca şi el. El va avea rolul de şef în orice relaţie.

Continuarea horoscopului pe eva.ro.