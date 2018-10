Tot ce trebuie sa stii despre Halloween. De ce se sarbatoreste si ce semnificatii are

Dar putini stiu ce semnificatii are aceasta sarbatoare.



Desi pare o sarbatoare pagana, avand in vedere natura manifestarilor, aceasta sarbatoare a fost acceptata de biserica catolica si protestanta, deoarece in aceste culte, ziua tuturor sfintilor este sarbatorita la 1 noiembrie. Sarbatoarea de Halloween este atribuita americanilor, insa originile ei sunt europene. Denumirea de Halloween (Hallow'en) este, de fapt, prescurtarea de la All-hallow-evening (pe romaneste Ziua tuturor sfintilor). Cuvantul Halloween a fost utilizat pentru prima data in secolul al XVI-lea, in Scotia. Halloween-ul este sarbatorit in Irlanda, Statele Unite, Canada, Puerto Rico si Marea Britanie, dar si in Australia si Noua Zeelanda.

Originile Halloween-ului



Se pare ca originile sarbatorii de Halloween se regasesc intr-un festival antic celt, cunoscut sub numele de Samhain, care se tinea la 31 octombrie. Festivalul sarbatorea strangerea recoltelor, si nu "Noul an Celtic", asa cum eronat se credea. Manifestarile erau foarte asemanatoare cu cele de-acum, petreceri in costume, transformarea dovlecilor in felinare, aprinderea focurilor, vizitarea locurilor bantuite, povesti infricosatoare, precum si celebrul "trick-or-treat" (ori ne pacalesti, ori ne dai).



In alte zone, aceasta manifestare era considerata Festivalul mortilor, incepea la 29 octombrie si tinea pana la 3 noiembrie. In timpul festivitatilor, saracii cerseau mancare si oamenii ofereau placinte, in schimbul promisiunii de a se ruga pentru sufletele mortilor din familia lor.

Sarbatoarea a fost "exportata" peste Ocean prin intermediul emigrantilor irlandezi si scotieni, care au poposit pe aceste meleaguri in anii 1840.



Traditia cioplirii dovlecilor (Jack-o'-lantern) vine din Irlanda. Potrivit traditiei populare irlandeze, un barbat pe nume Jack a reusit sa-l pacaleasca pe diavol, care incerca sa-i fure sufletul. Jack a convins diavolul sa se suie intr-un copac, apoi a cioplit o cruce in trunchiul acestuia, pentru ca Satana sa nu se mai poata da jos. Apoi l-a lasat sa coboare, doar dupa ce i-a promis ca-l va lasa in pace pentru totdeauna. Cand a murit, Jack nu a fost primit nici in Rai pentru ca s-a aparut intr-o mod "necrestin", dar nici in Iad, ca doar in pacalise pe Satana. I s-a dat doar un taciune care sa-i calauzeasca drumul intunecos dintre Rai si Iad.



