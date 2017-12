Tradiţii de Revelion din jurul lumii! În ce ţări se poartă roşu şi ce mănâncă americanii pentru avea noroc de Anul Nou

Pornim intr-o scurta calatorie pe glob, ca sa vedem cum se traieste trecerea dintre ani prin China, Brazilia, America, Africa, Spania, Italia, Danemarca, Germania, Ungaria, Rusia si America. Hai cu noi!

Chinezii –noul an chinezesc se numeste „Yuan Tan". Sarbatoarea trecerii in noul an este faimoasa si plina de culoare la chinezi. Anul nou traditional la chinezi se bazeaza pe calendarul lunar si poate sa pice intre 1 ianuarie si 19 februarie. Petrecerile specifice acestui moment dureaza 10-15 zile cu artificii, tobe si cimpoaie. Chinezii cred ca aceste sunete puternice alunga spiritele rele si aduc noroc. Oamenii fac schimb de plicuri rosii ce contin monede de aur ca simbol de prosperitate.

Danezii – suna surprinzator dar este foarte frecvent ca oamenii sa isi gaseasca pragul usii plin de cioburi de farfurii sparte caci asa este obiceiul de anul nou in Danemarca. Pe durata anului, oamenii isi pastreaza farfuriile de care nu mai au nevoie ca sa le sparga in dreptul usilor caselor de Revelion. Cu cat mai multe farfurii ai spart, cu atat mai multi prieteni vei avea in noul an – asa spune traditia danezilor.

Afro-americanii – Anul Nou se numeste Ziua Empanciparii. In 1863 aavut loc Proclamatia de Emancipare care a anuntat abolirea scalviei si a fost citita in Boston. The New Year is very commonly referred as - Emancipation Day or Jubilee Day. In 1863, the Emancipation Proclamation was announced which was abolition of slavery and it was read in Boston. In toate bisericile afro-americane se tin slujbe iar traditia culinara implica servirea de macaroane cu cascaval, mancare de fasole si napolitane speciale care simbolizeaza banii, norocul si prosperitatea in noul an.

