Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun din România şi din jurul lumii. Cine le are mai frumoase?

Traditii de Craciun in Africa

In Congo, ziua de Craciun incepe cu grupuri de colindatori care merg din casa in casa cantand colinde. In trecut, nimeni nu lipsea de la slujba de Craciun, iar fiecare participant celebra Nasterea Domnului aducand darurile sale.

In Africa de Sud, in zilele noastre, dupa slujba de Craciun, in fata fiecarei case se intind mese bogate la care sunt invitate rudele si prietenii apropiati. Mancarurile traditionale de Craciun sunt curcanul, friptura de vita, purcei de lapte, orez galben cu stafide, legume, budinca de prune, biscuiti.

In Ghana, bisericile incep a fi decorate cu patru saptamani inainte de Craciun. In Ajun copiii colinda, iar seara oamenii se duc la biserica cu crengute de palmier si lumanari si se pun in scena piese de teatru cu scena nasterii.

In Liberia, oamenii impodobesc palmierii. Masa de Craciun este rotunda si se asaza afara.

Traditii de Craciun in Australia

Craciunul australian atrage multi turisti din emisfera Nordica dornici sa afle cum e sa serbezi Nasterea Domnului la peste 30 de grade. Mesele de Craciun se intind pe plaja, iar mancarurile traditionale sunt pudinca de prune, placinta cu carne, friptura de curcan, de porc, jambon. Mos Craciun soseste pe placa de surf sau cu barca salvamarilor.

Traditii de Craciun in Bangladesh

Crestinii din Bangladesh taie lastari de bananieri si-i replanteaza doi cate doi pe aleile inspre biserica si inspre casele lor. Din crengi de bananier construiesc arcade in care asaza farfurioare din bambus pe care le umplu cu ulei. Cand se aprinde uleiul, aleile catre biserica sunt luminate astfel incat toata lumea sa le poata vedea.

