Tragedie fără margini! O femeie de 30 de ani a murit, după ce a făcut o operaţie banală. A lăsat doi copii orfani

Femeia se hotarase sa isi mareasca sanii, pentru a-i face o surpriza sotului sau, insa totul s-a terminat tragic, tanara mamica stand in coma mai bine de un an, inainte sa moara.

Galina Rakushina, o rusoaica in varsta de 30 de ani stransese bani in mare secret, pentru a-i face o surpriza partenerului de viata. A apelat la medicii unei clinici din Moscova, care au asigurat-o ca totul va decurge perfect.

Operatia s-a transformat, din nefericire, intr-o tragedie. Medicii i-au administrat un anestezic foarte puternic in timpul interventiei, substanta care i-a oprit inima. Au reuşit sa o stabilizeze pentru scurt timp, insa lipsa de oxigen la nivelul creierului a facut ca tanara sa intre in coma. Stare in care a ramas nu mai putin de 13 luni.

Apropiatii, devastati de durere, nu au putut decide sa o deconecteze de la aparatele care o tineau in viata, traind cu speranta ca se va trezi intr-o zi. Trecand, insa, mai bine de un an de cand Galina se afla in coma, sansele ca aceasta sa işi revina au scazut dramatic, asa ca rudele tinerei s-au resemnat cu ideea ca au pierdut-o.

Autoritatile au deschis o ancheta, pentru a stabili cauzele decesului femeii. Cazul tinerei Galina Rakushina este, insa, doar unul din multimea de astfel de tragedii petrecute in clinicile de interventii chirurgicale de la Moscova.

La fel ca in celelalte cazuri de morti suspecte in urma interventiilor chirurgicale, anchetatorii au colectat probe din anestezicul injectat victimelor, avand suspiciuni in privinta calitatii substantelor administrate. Tanara a lasat in urma doi copii, o fetita de 10 ani şi un baietel in varsta de 6 ani.