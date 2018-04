Tragedie într-o familie din Suceava. Un copil a murit după ce a mâncat polistiren

Duminica, copilul se afla acasa impreuna cu mama si cei doi frati ai sai de sapte si 12 ani, tatal acestuia fiind plecat la munca in strainatate. În timp ce mama copilului pregatea mancare l-a observat pe fiul sau cel mic, care era in curtea locuintei, vanat la fata si cu resturi de polistiren expandat la gura. Aceasta a incercat sa-i acorde copilului primul ajutor, in acelasi timp solicitand prin intermediul 112 si o ambulanta, scrie informatiata.ro.

Femeia impreuna cu tatal ei l-au urcat pe baietel in masina pentru a-l transporta la spital. La intrarea in satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa, copilul a fost preluat de o ambulanta, iar cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare.

Din păcate, copilul nu a mai putut fi salvat şi a murit în drum spre spital.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Citeşte şi Copil de doi ani căzut de la etajul 6 al unui bloc din Capitală