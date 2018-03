Traian Băsescu, despre acoperiţii din justiţie: Serviciile nu sunt atât de proaste să încalce legea, dar au agenţi de influenţă

Fostul preşedinte Traian Băsescu a amintit că în anii 2000 justiţia se făcea la sediul partidului din Kiseleff, unde Adrian Năstase spunea cui să i se facă dosare. "Este indiscutabil faptul că în ultimii 14 ani s-au făcut progrese în independenţa justiţiei. Acum a ajuns la un nivel de independență absolută. Acum suntem într-o evoluție în care datorită independenței pe care n-au știu s-o prețuiască, magistrați, procurori au trecut la condamnări ilegale prin abuz de putere şi abuz de independenţă. Justiția în România nu s-a putut autocontrola. Acum încearcă PSD s-o pună sub control.

Infractori condamnați de teapa lui Năstase sau Voiculescu încearcă să se spele de lucrurile făcute de procurori. În același timp, și doamna Kovesi, în ciuda evidențelor, spune că DNA e o instituție perfectă, chiar dacă la DNA Braşov, Prahova, Oradea s-au făcut abuzuri, iar secţia de procurori din CSM se face că nu le vede.



Nu știu dacă există în momentul de față acoperiți în justiție. În mod normal, n-au ce să caute pentru că nu le permite legea. Serviciile nu sunt atat de proaste sa incalce legea, dar sunt convins ca sunt agenti de influenta, pe care legea nu-i prevede. Sunt agenti de influenta care trebuie sa dispara din magistratura. E un raport al SRI din 2012 care arata ca serviciul a contribuit la peste 300 si ceva de dosare, iar în 2013 au contribuit la peste 400 si ceva de dosare. As lua procurorii să ne spuna cum au colaborat ei SRI. Inspecția Judiciară trebuie scoasă de sub controlul celor două secții ale CSM, dacă vrem să-și faca treaba cum trebuie. Ar trebui să fie un echivalent al Curții de Conturi", a subliniat fostul preşedinte.