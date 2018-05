Traian Băsescu, despre decizia CCR: Preşedintele poate să reflecteze oricât are nevoie. Nu are limită de timp

"Este o eroare, greșita înțelegere a ideii de autoritatea ministrului Justiției asupra procurorilor. Poate să aibă autoritate asupra procurorilor, dar nu poate avea asupra președintelui. Președintele României, începând de azi, intră sub autoritatea ministrului Justiției, iar teoria că președintele ar avea doar un rol ceremonial, pe care o vântură Tăriceanu, e ridicolă. Președintele are rol executiv. Președintele poate să reflecteze oricât are nevoie.

Nu are limită de timp. Este la fel ca imaginea instanțelor care nu pun în aplicare deciziile CCR sau Parlamentului, deci...România", a subliniat Băsescu.

Fostul preşedinte consideră că se produce următorul lucru prin decizia CCR, practic parchetele intră din nou sub control politic. Ministrul justiției e numit de un partid, el va sta în funcție atâta timp cât face servicii și partidului. Orice procuror-șef de structură la nivel național va ști că este zburat, pentru că altfel ministrul justiției face propunere la președinte, dacă ne luăm după decizia de azi președintele, care e decorativ, e obligat să semneze un decret. Cred că e o eroare fundamentală care demolează instituția prezidențială. Noi poate ne bucurăm că n-o mai simpatizăm pe dna Kovesi, dar implicațiile pentru funcționarea statului sunt majore. Mâine vine ministrul Apărării și îi cere președintelui revocarea statului major al armatei. Ştiu că nu-i place lui Nicolicea, dar aici discutăm despre distrugerea unei instituții, care are rol executiv, așa e definită în constituție. V-am dat doar exemple că multe alte instituții nu au respectat deciziile CCR și președintele nu are o limită de timp. Problemele pe care le reclamă mulți politicieni le reclam și eu. Abuzurile, înscenările făcute de DNA, dar astea trebuia să le corectăm prin legi și nu distrugând instituția prezidențială. Se pare că nu bunul simț este ceea ce o caracterizează pe Kovesi, l-ar fi scutit și pe președinte de a fi pus într-o situație delicată", a conchis Traian Băsescu.