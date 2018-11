Traian Băsescu explică ce caută numărul lui de telefon în valiza Tel Drum

Traian Băsescu afirmă că numărul lui de telefon este public, deci îl poate avea oricine, şi că nu a vorbit cu nimeni din conducerea firmei Tel Drum.

"Pentru bună regulă şi pentru a preveni speculaţiile, fac următoarele clarificări :

Înţeleg că în deja celebra valiză „găsită pe câmp” şi care ar conţine acte ale firmei TELDRUM, s-ar fi găsit şi o agendă cu numere de telefon aparţinând unui manager al firmei şi că în agendă se află şi numele meu, drept pentru care fac următoarele perecizări :

1. Numărul meu de telefon (mobil şi fix) este public cunoscut şi se poate afla în agenda oricărei persoane ;

2. Nu am cunoscut, nu am întâlnit voit şi nu am vorbit niciodată la telefon sau direct cu oameni din conducerea TELDRUM.

Să aveţi o zi bună!", a scris Traian Băsescu pe Facebook.

Jurnaliştii de la RISE Project anunţă că au intrat în posesia unei valize pline cu informaţii despre Liviu Dragnea şi compania Tel Drum.

"O valiză cu informații esențiale din interiorul corporației Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces când au percheziționat fizic și informatic sediul firmei, anul trecut, a fost găsit în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, chiar pe proprietatea lui. Localnicul a intrat în contact cu o sursă RISE Project din județ", au scris jurnaliştii, descriind conţinutul valizei.