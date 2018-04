Traian Băsescu: În timpul lui Kovesi, DNA a fost pusă sub controlul SRI. Morar stătea cu Codul de Procedură Penală în mână

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că nu a fost informat niciodată despre existența vreunui protocol sau despre conținutul acestuia. El spune că nici actualul președinte, Klaus Iohannis, nu a știut de protocolul SRI - PÎCCJ.

Întrebat dacă își reproșează ceva în scandalul protocoalelor, fostul președinte a replicat: "Ce să îmi reproșez? Le-am cerut eu? Protocoale trebuie să existe între instituții, să ne înțelegem, dar ele trebuie să fie legale! (...) O să scriu tot ce-mi reproșez în cartea mea. Bine că am avut inteligența să n-o scriu imediat, că erau mulți amatori să le dictez cartea mandatelor mele. Încă mai aștept, că mai sunt multe lucruri de ieșit la suprafață".

Traian Băsescu a mai declarat că, la un moment dat, când era președintele României, a fost nevoit să medieze o dispută între Daniel Morar și SRI, din cauza modului în care opera Serviciul. El a precizat că a fost nevoit să îi dea dreptate lui Morar, deoarece argumentele acestuia erau legate de Codul de Procedură Penală.

"Au fost tensiuni formidabile din cauza modului de lucru al SRI. La un moment dat, am făcut o mediere și i-am dat dreptate lui Morar. Tot de la informări pornită, de la modul în care se trimiteau informările către DNA, dar să nu-mi cereți motivul exact, că discuția a fost la mine în cabinet și n-o să vă spun niciodată ce discuții am avut la mine în cabinet. Erau Maior și Coldea, pe o parte, și Morar, pe de altă parte. Despre notele informative și interceptări", a declarat fostul președinte.

Întrebat de ce nu se înțelegeau Morar cu Maior, Băsescu a răspuns: "Morar stătea cu Codul de Procedură Penală în mână. Argumentele lui Morar erau legate de Codul de Procedură Penală".

"Din păcate, dacă în timpul lui Morar DNA a lucrat respectând Codul Penal, în timpul lui Kovesi, instituția a fost pusă sub controlul SRI", a mai punctat Traian Băsescu.