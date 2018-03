Traian Băsescu: "M-a sunat soţia lui Omar Hayssam şi mi-a spus că e extrarodinar de bolnav şi că o să moară în închisoare"

Nevasta lui Omar Hayssam a mers la Băsescu și i s-a plâns că fostul afacerist, implicat și condamnat la aproape 25 de ani de închisoare în dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak, este pe moarte.

"Am fost sunat de soția dânsului și am primit-o. Mi-a spus că e extrarodinar de bolnav și că o să moară în închisoare. Sigur că nu o să îl am pe conștiință, dar lasă-l într-un spital, acasă. Îl ține până moare. Are vreo 7 copii. Mi-aș dori să nu moară în pușcărie. Poate fi întemnițat într-un spital, dacă e adevărat ce spune soția lui. M-a impresionat faptul că a apelat la mine.", a spus Traian Băsescu la TVR 1.