Trei cupluri blestemate de astre. Relaţia lor este un dezastru total

BERBEC-SCORPION

Berbecii si Scorpionii vor reusi cu greu sa gaseasca un echilibru. Conflictele pot sa apara din senin, si asta pentru ca ambele semne sunt foarte orgolioase si dornice sa detina suprematia in relatie. In plus, firea independenta a Berbecilor va intra in conflict cu nevoia obsesiva a Scorpionilor de a detine controlul. Certurile dure vor fi la ordinea zilei in relatia celor doi.

CAPRICORN - SĂGETĂTOR

Sagetatorii si Capricornii nu vor putea avea niciodata o relatie fericita, oricat ar incerca. Cei doi nativi sunt extrem de diferiti. In timp ce Capricornii sunt persoane care adora stabilitatea si traditiile si sunt adesea, melancolici si au multe retineri, Sagetatorii sunt la polul opus: au idei indraznete, nebunesti si sunt adeptii schimbarilor si aventurii. Sagetatorii se vor simti contransi de regulile stricte impuse de Capricorni, care vor sa pastreze aparentele si traditiile. In acelasi timp, Capricornii nu vor accepta niciodata stilul de viata libertin al Sagetatorilor. Intre cei doi nativi este o relatie cu slabe sanse de reusita pe termen lung.

VĂRSĂTOR - TAUR

Si compatibilitatea dintre Tauri si Varsatori este foarte mica. Nativii sunt extrem de diferiti si desi, la inceput, tocmai diferentele ii vor atrage, acestea vor reusi in cele din urma sa ii dezbine. Taurii sunt persoane conservatoare, stricte si practice in timp ce Varsatorii sunt nonconformistiu, spontani si urasc regulile de orice fel. Cu timpul, aceste diferente isi vor spune cuvantul, iar cei doi isi vor ajunge in pragul despartirii.